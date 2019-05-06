Поздравление от Администрации Киренского района с 9 мая

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Уважаемые жители Киренского района и всей Иркутской области!

Примите искренние поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник навсегда останется в наших сердцах как символ героизма и беспримерного мужества нашего народа. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной войны немало наших земляков. Сегодня все меньше остается тех, кто ковал Победу в боях и в тылу. Мы благодарим и низко кланяемся всем, кто прошел испытания войны ее многотрудными дорогами: всех, кто ходил в атаки, ковал броню и точил снаряды, отправлял последний кусок хлеба на фронт...

Подрастающее поколение должно знать, что только единство тружеников тыла и воинов армии, патриотизм, самопожертвование людей, их терпение и мужество, величайшая стойкость и любовь к Отечеству стали залогом Великой Победы.

Бои и победные залпы Великой Отечественной войны отгремели 74 года назад. Но каждый год 9 Мая нас объединяют память и гордость за народ, победивший фашизм.

Вечная память бойцам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной. Низкий поклон тем, кто выжил, работал в тылу, вынес тяготы послевоенных лет.

Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы для наших детей, внуков, правнуков и последующих поколений память о Победе советского народа оставалась священной.

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, бодрости духа, счастья и благополучия. Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжают оставаться примером и опорой в сегодняшней жизни.

Желаю участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям Киренского района и всей Иркутской области доброго здоровья, мира и благополучия! С Днем Победы!

Кирилл Свистелин, мэр Киренского района.