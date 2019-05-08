2019-05-08T10:59:06+03:00
Общество

Дружный коллектив МУП «Центральный рынок» вышел на общегородской субботник

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Фото: Анна ПоповаФото: Анна Попова
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Руководитель МУП "Центральный рынок", депутат городской Думы Владислав Свердлов и сотрудники предприятия МУП "Центральный рынок" провели ремонтные и покрасочные работы на территории Центрального рынка, а также на пяти дворовых площадках Октябрьского округа. Коллеги муниципального предприятия покрасили уличное оборудование на территории рынка, а на территории Октябрьского округа убрали мусор и отремонтировали детские площадки во дворах жилых домов, покрасили турники, качели и карусели.

http://irkcr.ru/

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

Фото: Анна Попова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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