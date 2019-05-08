Дружный коллектив МУП «Центральный рынок» вышел на общегородской субботник

"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком

Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства