Дружный коллектив МУП «Центральный рынок» вышел на общегородской субботник
Руководитель МУП "Центральный рынок", депутат городской Думы Владислав Свердлов и сотрудники предприятия МУП "Центральный рынок" провели ремонтные и покрасочные работы на территории Центрального рынка, а также на пяти дворовых площадках Октябрьского округа. Коллеги муниципального предприятия покрасили уличное оборудование на территории рынка, а на территории Октябрьского округа убрали мусор и отремонтировали детские площадки во дворах жилых домов, покрасили турники, качели и карусели.
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
Фото: Анна Попова
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ИСТОЧНИК KP.RU