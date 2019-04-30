«Бурятмяспром»: традиции, качество, современность
Третий народный «РасКОЛБАС» провела «Комсомолка» в иркутском «Сибэкспоцентре» в рамках выставки «Сибпродвольствие». Мастер-классы, розыгрыши и, конечно же, дегустация мясных изысков привлекли на площадку фестиваля немало народа. Производители мясной продукции представили вниманию участников дегустации различные виды колбас, а также деликатесные изделия. По итогам народного голосования в номинации «Для всей семьи» победителем стало ООО «Бурятмяспром».
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Гости фестиваля попробовали вареные колбасы «Докторскую» и «Русскую», варено-копченые «Сервелат» и «Улан-Удэнскую», полукопченую «Брауншвейгскую», ветчину «Улан-Удэнскую», а также копчено-вареную конину «Пикантная».
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
«Бурятмяспром» - наследник легендарного Улан-Удэнского мясоконсервного комбината, построенного в 1937 году. Традиции качества здесь создаются более 80 лет. За это время предприятие получило огромное количество наград на самых престижных конкурсах и выставках в России и за ее пределами. Знаменитая бурятская тушенка известна еще со времен Советской армии, с 1941 года, и является брендом Республики Бурятия.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Сегодня ООО «Бурятмяспром» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий нашей страны. В 2013 году, с вводом в эксплуатацию современного инновационного высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса «Улан-Удэнский» по производству консервной, колбасной продукции и полуфабрикатов, оно получило новую жизнь.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
Компания активно развивает дистрибьюторскую сеть в крупнейших региональных центрах России. Ее филиал действует и в Иркутске.
Как рассказал директор Иркутского филиала ООО «Бурятмяспром» Андрей Инюшин, используя сырье, выращенное в первозданных природных условиях, компания предлагает своим покупателям вкусный продукт безупречного качества.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
ООО «Бурятмяспром» является постоянным участником ведущих российских и международных выставок, где неизменно выставляет свою продукцию на конкурсы, получая заслуженные медали и памятные дипломы.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
ООО «Бурятмяспром» олицетворяет собой связь времен, соединяя традиции старейшего предприятия Республики Бурятия - Улан-Удэнского мясокомбината - и прогрессивные методы производства. Здесь бережно хранят рецептуры, все так же строго соблюдают стандарты.
Продукция предприятия производится только из качественного сырья в соответствии с ГОСТом и ТУ. Строгий контроль качества обеспечивается на всех этапах.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
В 2013 году компания получила сертификат международной системы контроля качества и безопасности продукции ISO 22000. Этот сертификат гарантирует выпуск качественной, безопасной для человека и конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия
В настоящее время предприятием выпускается более 250 наименований мясной продукции: это мясные и мясорастительные консервы, колбасы и деликатесы, полуфабрикаты. Кроме традиционных видов мяса предприятие использует в производстве баранину, конину, оленину и птицу.
Благодаря неизменному на протяжении многих лет индивидуальному вкусу и отличному качеству продукция ООО «Бурятмяспром» пользуется высоким спросом и особой любовью покупателей.
ООО «Бурятмяспром»
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 38
+7 (3012) 299-101
+7 (3012) 426-165 (факс)
Иркутский филиал ООО «Бурятмяспром»,
г. Иркутск, ул. Воровского, 29
+7 (3952) 649007
+7-924-5305089
+7-924-5305027
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ИСТОЧНИК KP.RU
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