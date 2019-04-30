«Бурятмяспром»: традиции, качество, современность

Третий народный «РасКОЛБАС» провела «Комсомолка» в иркутском «Сибэкспоцентре» в рамках выставки «Сибпродвольствие». Мастер-классы, розыгрыши и, конечно же, дегустация мясных изысков привлекли на площадку фестиваля немало народа. Производители мясной продукции представили вниманию участников дегустации различные виды колбас, а также деликатесные изделия. По итогам народного голосования в номинации «Для всей семьи» победителем стало ООО «Бурятмяспром».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Гости фестиваля попробовали вареные колбасы «Докторскую» и «Русскую», варено-копченые «Сервелат» и «Улан-Удэнскую», полукопченую «Брауншвейгскую», ветчину «Улан-Удэнскую», а также копчено-вареную конину «Пикантная».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

«Бурятмяспром» - наследник легендарного Улан-Удэнского мясоконсервного комбината, построенного в 1937 году. Традиции качества здесь создаются более 80 лет. За это время предприятие получило огромное количество наград на самых престижных конкурсах и выставках в России и за ее пределами. Знаменитая бурятская тушенка известна еще со времен Советской армии, с 1941 года, и является брендом Республики Бурятия.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Сегодня ООО «Бурятмяспром» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий нашей страны. В 2013 году, с вводом в эксплуатацию современного инновационного высокотехнологичного мясоперерабатывающего комплекса «Улан-Удэнский» по производству консервной, колбасной продукции и полуфабрикатов, оно получило новую жизнь.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Компания активно развивает дистрибьюторскую сеть в крупнейших региональных центрах России. Ее филиал действует и в Иркутске.

Как рассказал директор Иркутского филиала ООО «Бурятмяспром» Андрей Инюшин, используя сырье, выращенное в первозданных природных условиях, компания предлагает своим покупателям вкусный продукт безупречного качества.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

ООО «Бурятмяспром» является постоянным участником ведущих российских и международных выставок, где неизменно выставляет свою продукцию на конкурсы, получая заслуженные медали и памятные дипломы.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

ООО «Бурятмяспром» олицетворяет собой связь времен, соединяя традиции старейшего предприятия Республики Бурятия - Улан-Удэнского мясокомбината - и прогрессивные методы производства. Здесь бережно хранят рецептуры, все так же строго соблюдают стандарты.

Продукция предприятия производится только из качественного сырья в соответствии с ГОСТом и ТУ. Строгий контроль качества обеспечивается на всех этапах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В 2013 году компания получила сертификат международной системы контроля качества и безопасности продукции ISO 22000. Этот сертификат гарантирует выпуск качественной, безопасной для человека и конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

В настоящее время предприятием выпускается более 250 наименований мясной продукции: это мясные и мясорастительные консервы, колбасы и деликатесы, полуфабрикаты. Кроме традиционных видов мяса предприятие использует в производстве баранину, конину, оленину и птицу.

Благодаря неизменному на протяжении многих лет индивидуальному вкусу и отличному качеству продукция ООО «Бурятмяспром» пользуется высоким спросом и особой любовью покупателей.

ООО «Бурятмяспром»

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пугачева, 38

+7 (3012) 299-101

+7 (3012) 426-165 (факс)

Иркутский филиал ООО «Бурятмяспром»,

г. Иркутск, ул. Воровского, 29

+7 (3952) 649007

+7-924-5305089

+7-924-5305027

www.burmp.ru

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