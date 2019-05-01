МУП «Ритуал» г. Иркутска: Мы позаботимся обо всем! Достойно. Ответственно. Душевно

О том, что люди не вечны, знают все, но никто об этом постоянно не думает, и когда случается трагедия, сразу возникает вопрос: кому доверить проводы человека в последний путь?

Казалось бы, организаций, которые занимаются похоронным делом, сейчас огромное количество, но зарекомендовавших себя как надежные и ответственные профессионалы и доказавших свою состоятельность многолетней работой, на самом деле немного.

В Иркутске уже более 26 лет работает муниципальное унитарное предприятие «Ритуал». Это единственная в областном центре специализированная служба по вопросам похоронного дела, учредителем которой является администрация города.

Как рассказал директор МУП «Ритуал» Иван Слепцов, предприятие не только занимается организацией похорон, но и предоставляет связанные с ними услуги, обеспечивает государственные гарантии.

МУП «Ритуал» - это полный комплекс услуг по погребению на муниципальных кладбищах Иркутска и области. Фирменные, специально оборудованные катафалки Mercedes, Ford, Fiat задействованы в предоставлении ритуальных услуг. Квалифицированные организаторы ритуала выполняют свою работу так, что родственникам, которые переживают горе, не приходится взваливать на себя дополнительный груз забот, связанных с похоронами.

МУП «Ритуал» поможет организовать отпевание в храме, встречу и отправку груза-200 по России и за границу. Также предприятие окажет помощь в предоставлении услуги кремации, которая осуществляется в ближайшем крематории в Новосибирске.

Примечательно, что даже к рабочим похоронных бригад предприятие предъявляет особые требования. Они всегда вежливы и опрятно одеты, работают быстро и слаженно.

Иван Слепцов подчеркнул, что обращение в МУП «Ритуал» действительно гарантирует быстрое и квалифицированное решение всех организационных вопросов. Предприятием накоплен большой опыт в организации похорон как простых граждан, так и известных деятелей науки, культуры, искусства, а также политиков. Содействие и помощь жителям Иркутска и Иркутской области, столкнувшимся с потерей близких и проблемами, связанными с печальным событием, - благородная миссия МУП «Ритуал».

Одним из направлений деятельности предприятия является облагораживание мест захоронений на кладбищах Иркутска и всего региона. Специалисты МУП «Ритуал» ухаживают за могилами, убирают мусор и опавшую листву, полностью приводят в порядок территорию захоронения.

Во всех торговых точках предприятия, расположенных на муниципальных кладбищах г. Иркутска (Ново-Ленинском, Маратовском, Александровском), в наличии имеется широчайший выбор памятников, надгробных плит, ваз, оградок и т. д. Можно заказать памятник по индивидуальному проекту. Накопленный богатый опыт позволяет выполнять работы любой сложности с гарантией качества.

Важно, что в МУП «Ритуал» можно приобрести похоронные принадлежности, исходя из любых финансовых возможностей. Гробы, цветы, саваны, одежда для усопших, эксклюзивные венки – все это предлагается в разных ценовых категориях. Кстати, в преддверии Радоницы здесь проходит акция по продаже памятников со скидкой от 10%.

А если человек хочет реализовать свое право на достойное завершение жизненного пути, но не готов обременять родных и близких, то он может заключить с МУП «Ритуал» прижизненный договор на оказание ритуальных услуг.

В МУП «Ритуал» действует круглосуточный справочно-консультационный телефон: (3952) 251-200.

По этому номеру дадут полную и достоверную информацию о предоставлении ритуальных услуг, а также разъяснят, как поступить в той или иной ситуации, связанной со смертью близкого человека. Здесь помогут и словом, и делом. Не случайно девиз предприятия – «Мы позаботимся обо всем! Достойно. Ответственно. Душевно».

Муниципальное унитарное предприятие «Ритуал»:

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 77.

Тел.: (3952) 251-200, 20-57-14.

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