Костры под запретом: с 1 мая на севере Иркутской области введен противопожарный режим

Больше никаких костров и шашлыков. Да, совсем. Даже если у реки. С 1 мая на всей территории области введен особый противопожарный режим. До этого дня он действовал лишь в южных районах области. Но теперь все. Со сходом снега, ограничения вступили в силу и на северных территориях. С этого дня нельзя сжигать мусор, сухую траву и разводить костры.

Нарушителей ждут штрафы от двух тысяч рублей. Кстати с начала пожароопасного сезона выписано уже более 350 административных протоколов. Несмотря на это, люди продолжают устраивать палы прошлогодней травы. Только за прошлые выходные 27 и 28 апреля, на тушение таких очагов спасатели выезжали 52 раза.

- Владельцам приусадебных и дачных участков необходимо обязательно иметь емкость с водой не менее 20 литров, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Организаторам мероприятий и палаточных лагерей следует уведомить в письменной форме региональное министерство лесного комплекса и местные власти о сроках и месте их проведения.

На особом контроле у МЧС 486 поселков и городов Приангарья, а также 57 детских лагерей, которые находятся в зоне риска лесных пожаров. Так, на прошлой неделе от огня защищали деревню Ревякина под Иркутском. Пламя удалось потушить до того, как его раздуло ветром. К счастью, обошлось без жертв.

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