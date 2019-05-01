2019-05-01T12:24:24+03:00
Общество

1 мая 2019 в Иркутске: на митинг пришли почти 4 тысячи человек

Праздничная колонна 1 мая 2019 в Иркутске прошла от стадиона «Труд» до мемориала «Вечный огонь» [фоторепортаж, видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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1 мая 2019 в Иркутске: на митинг пришли почти 4 тысячи человек.1 мая 2019 в Иркутске: на митинг пришли почти 4 тысячи человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ура! Первомай! В Иркутске прошла традиционная демонстрация в честь международного дня солидарности всех трудящихся. И хотя времена изменились, традиция чествовать работающего человека осталась. К тому же, для многих это еще и праздник весны, да и просто повод встретится со старыми друзьями.

Для многих пришедших, 1 мая это еще один повод вспомнить молодость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для многих пришедших, 1 мая это еще один повод вспомнить молодость.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для меня 1 мая это повод вспомнить молодость, - рассказывает участница шествия Людмила. – Каждый год, как в первый раз иду в колонне, волнуюсь.

Горожане собрались на площади у стадиона «Труд». Многие пришли не только с плакатами и флагами, но и привели с собой детей. Так что мероприятие выдалось не только социальным, но и семейным. Стоит отметить, что «небесная канцелярия» не подвела. И будто по заказу, стояла ясная теплая погода. Поэтому неудивительно, что отметить 1 мая пришли около 4 тысяч иркутян.

На радость собравшимся, стояла ясная и солнечная погода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На радость собравшимся, стояла ясная и солнечная погода.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как прозвучали лозунги, митингующие выстроились в колонну, которую возглавил оркестр. Под аккомпанемент музыки, все дружно двинулись по улице Ленина. Не обошлось и без громогласного «Ура», которое прокатывалось от начала и до конца колонны.

1 мая 2019 в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а завершилось все у мемориального комплекса «Вечный огонь», где иркутяне возложили цветы в память о земляках, павших в боях Великой отечественной войны. После чего всех собравшихся пригласили на праздничный концерт у памятника основателю Иркутска Якова Пахабова.

Праздничная колонна прошла от стадиона «Труд» до мемориала «Вечный огонь». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничная колонна прошла от стадиона «Труд» до мемориала «Вечный огонь».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие пришли с детьми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие пришли с детьми.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без молодежи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без молодежи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце пути, те, кто пришел с цветами, возложили их у мемориала «Вечный огонь». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце пути, те, кто пришел с цветами, возложили их у мемориала «Вечный огонь».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник удался! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник удался!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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