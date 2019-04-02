Пожар в ТЦ Сильвер Молл в Иркутске: из торгового центра валит черный дым

Буквально через несколько минут в кинозале Торгового Центра Сильвер Молл в Иркутске должен был начаться очередной киносеанс. В многочисленных магазинах и бутиках полно народа. Выходной день, 2 мая. Многие поехали за покупками. Но в ТЦ Сильвер Молл в Иркутске начался пожар, далеко виден черный дым, который валит из здания,объявлена эвакуация посетителей и персонала.

dtp38rus Пожар в ТЦ Сильвер Молл в Иркутске

-В 12.19 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске, на улице Сергеева, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. - На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около 2 тысяч посетителей центра были своевременно эвакуированы. Уже в 12.44 пожар на площади 20 квадратных метров был ликвидирован.

Сообщается также, что огнем повреждена кровля здания. В пожаре никто не пострадал.