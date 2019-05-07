«Шафран»: Байкальские подарки и сувениры
Фото: «Шафран»
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- Большой ассортимент сувениров ручной работы местных мастеров
- Кедровый орех, клюква, мед, травяные чаи
- Конфеты Иркутских фабрик
- Изделия из нефрита, янтаря, чароита
- Изделия из натуральной кожи
Фото: «Шафран»
Контакты:
- ул. Карла Маркса, 37, магазин «ШАФРАН» с 9:00 до 20:00
- ул. Дальневосточная, 156, Гостиничный комплекс «North sea» с 8:00 до 20:00
- ул. Ширямова 13б, Аэропорт, 2 этаж, круглосуточно
Тел. 8-924-540-03-03 ( WhatApp,WeChat), 8 (3952) 43-03-03
Instagram: shafran_irk
Email: shafran.pav@mail.ru
Фото: «Шафран»
Фото: «Шафран»
Фото: «Шафран»
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ИСТОЧНИК KP.RU