2019-05-07T08:02:17+03:00
Общество

«Шафран»: Байкальские подарки и сувениры

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Фото: «Шафран»Фото: «Шафран»
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- Большой ассортимент сувениров ручной работы местных мастеров

- Кедровый орех, клюква, мед, травяные чаи

- Конфеты Иркутских фабрик

- Изделия из нефрита, янтаря, чароита

- Изделия из натуральной кожи

Фото: «Шафран»

Фото: «Шафран»

Контакты:

- ул. Карла Маркса, 37, магазин «ШАФРАН» с 9:00 до 20:00

- ул. Дальневосточная, 156, Гостиничный комплекс «North sea» с 8:00 до 20:00

- ул. Ширямова 13б, Аэропорт, 2 этаж, круглосуточно

Тел. 8-924-540-03-03 ( WhatApp,WeChat), 8 (3952) 43-03-03

Instagram: shafran_irk

Email: shafran.pav@mail.ru

Фото: «Шафран»

Фото: «Шафран»

Фото: «Шафран»

Фото: «Шафран»

Фото: «Шафран»

Фото: «Шафран»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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