Гордимся Вами: в Братске ко Дню Победы на фасадах девятиэтажек развешали фотографии фронтовиков

Все дальше от нас 9 мая 1945 года… Все реже увидишь на параде Победы фронтовиков с орденами и медалями на груди. И все же герои, кто подарил нам мирное небо над головой, все еще среди нас. И их нужно знать в лицо! Так решили в сибирском городе Братске. Накануне празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне на фасадах девятиэтажек Братска появилось одиннадцать огромных баннеров-портретов с фотографиями братчан-ветеранов. Не заметить невозможно: 9 метров в длину и 20 в высоту.

«Отправьте на передовую!»

Среди героев, которых теперь знают все - от мала до велика, 100-летний танкист Владимир Васильевич Литвинцев. Он во время войны служил на Дальневосточном фронте.

- Папа уже практически не ходит, даже на Параде три последних года не был, - рассказывает дочь фронтовика Любовь Литвинцева. – Когда мы ему рассказали, что его фотография появилась на стене дома, он очень обрадовался. Растрогался до слез! Конечно, ему хочется увидеть плакат своими глазами. Думаю, ближе к празднику мы сделаем ему подарок – свозим и покажем. Для него – это большая честь и радость.

Родился Владимир Литвинцев в поселке Оса под Иркутском. Война застала 22-летнего бойца во время служба в армии. Проходил ее в военном городке Бамбурово, что на Дальнем Востоке. Услышав о нападении фашистов, Владимир Литвинцев вместе с сослуживцами, не минуты не колеблясь, написал заявление:

- Отправьте меня на передовую! – просил боец.

Но командир части отговорил:

- Здесь такой же фронт, как и на западе, только пушки пока не стреляют, - сказал он своим ребятам. - Но они в любой момент могут заговорить. Поверьте, легче вам здесь не будет.

Владимир Литвинцев в молодости. Фото: предоставлено родственниками Владимира Литвинцева

Все дело в том, что, со второй половины 30-х годов существовала опасность войны СССР с Японией, поэтому полумиллионная группировка советских войск всю Великую Отечественную войну оставалась на Дальнем Востоке. В любой момент были готовы отразить весьма вероятное японское вторжение.

- В 1941 году их танковый взвод, правда отца в числе бойцов не было, отправили на битву за Москву (продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года, прим. Ред.) - говорит Любовь Литвинцева. – Но вскоре их вернули обратно на Дальний Восток, так как началось наступление наших войск.

Но и там приходилось несладко. Бойцы 145-й легкой танковой механизированной бригады, в которой как раз служил Владимир Литвинцев, постоянно переезжали с места на место. На разных рельефах отработывали приемы наступления и отступления - учились маневрировать, держать оборону. Рыли траншеи, чтобы укрыться от бомбежки, маскировали танки. Владимир Васильевич освоил все имевшиеся на вооружении машины — Т-26, БТ-7, Т-34. Он стал командором экипажа, а потом и командиром взвода.

Владимир Литвинцев в послевоенное время с женой и детьми. Фото: предоставлено родственниками Владимира Литвинцева

Спустя три месяца после Победы, 8 августа, началась война с Японией. Взвод Владимира Литвинцева отправили в Бамбурово для участия в наступательных действиях. Прямо с поезда танкисты ринулись в бой. Здесь Владимир Васильевич получил свою первую награду. За уничтожение противотанковой батареи ему вручили медаль «За отвагу». А Орден Красной Звезды братчанину вручили за прикрытие переправы пехотинцев через реку. Капитулировала Япония уже 2 сентября 1945 года. Победу Владимир Литвинцев и его взвод встретили в Пхеньяне.

- У нас ведь еще и мама ветеран, - говорит Любовь Литвинцева. - После войны папа год прожил в Пхеньяне. Потом окончил Высшую офицерскую школу в Казани и 10 лет служил в танковом полку азербайджанского города Кировабад. В этом же городе на прежней работе трудилась и мама. Они встретились на танцплощадке. Закружились в вальсе, а спустя год поженились, потом переехали в Иркутскую область, откуда наш папа родом. Папа устроился – в леспромхозе секретарем парторганизации, мама – учителем в школу. Вместе они прожили вместе более 60 лет. За это время они воспитали троих детей, которые подарили им восемь внуков, 14 правнуков и одну праправнучку. Мамы не стало шесть лет назад.

Добавил год, чтобы сбежать на фронт

Не видел пока свой портрет на фасаде дома №17 по ул. Депутатская и 94-летний ветеран из Братска Анатолий Сущих. Чтобы попасть на фронт, он даже прибавил себе год в паспорте. Подделать документ помогла двоюродная сестра – секретарь поселкового совета. Изменила цифру, и Анатолию Сущих стало не 16, а 17 лет. Так Анатолия Филипповича призвали в армию и отправили в Монголию. Сибиряк попал в 61-й мотострелковый полк. После курса спецподготовки в Монголии и Иркутске Анатолий Сущих в звании сержанта был зачислен механиком в 484 истребительный полк, где обслуживал самолет командира эскадрильи.

- В 1944 году мы участвовали в освобождении Бреста и всей Белоруссии, - вспоминает Анатолий Филиппович. – Брали Минск, Бобруйск, Барановичи… А за месяц до Победы – в апреле 1945 года я чуть не погиб. Во время взятия Кенигсберга получил ранение в голову. Потерял сознание, но быстро одыбал и вернулся на службу. Врачи сказали, что родился в рубашке.

Анатолий Филиппович Сущих также увидит свой портрет на фасаде дома. Фото: администрация Братск.

Ну а после победы, Анатолию Сущих выпала честь дежурить вместе со своим полком близ Потсдама, где с 17 июля по 2 августа 1945 года проходила конференция держав-победительниц. На ней Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Гарри Трумен определяли будущее побежденной Германии и искали решение послевоенных проблем.

- После войны я прослужил в армии еще 5 лет, - говорит Анатолий Сущих. – Демобилизовался только в 1950-м году. Ну а вернул правильную дату рождения – 8 августа 1925 года – вернул себе только в начале 2000-х, когда в стране меняли паспорта.

Уже в 50-х Анатолий Филиппович переехал в Братск. Он был железнодорожником, его перевели на станцию Багульная. Там он и проработал всю жизнь, там встретил

свою любовь – Анну Григорьевну. Вместе с женой они воспитали единственного сына. Он трагически погиб, так и не успев подарить родителям внуков. Поэтому за стариками сейчас ухаживают волонтеры, которые приносят им продукты и делают уборку в квартире.

- Анатолий Филиппович уже не ходит, - говорит Анна Сущих. – Нам обещали, что 9 мая подгонят машину, свозят на Парад Победы и покажут плакаты. Муж был очень доволен, когда узнал, что его фотографию повесили на доме. Мы с ним даже прослезились.

«Помнить и знать, кто отстоял мир для всех нас»

- Впервые плакаты повесили в 2010-м, - рассказывает мэр Братска Сергей Серебренников. – В нашем городе сейчас проживает 1096 ветеранов, из них 60 – участников войны. Сейчас решили обновить баннеры впервые за девять лет. Фамилии и снимки героев согласовали с городским Советом ветеранов, родными и самими участниками Великой Отечественной войны. Ну а цель акции проста - мы считаем, что эти портреты станут еще одним напоминанием о тех трагических событиях и о Великой Победе. Смотря на героев, горожане, будут помнить и знать, кто отстоял мир для всех нас.

КОНКРЕТНО

Где появились портреты

Фасад дома по ул. Баркова, 13. (портрет В.В Литвинцев)

Фасад дома по ул. Советская, 25 (портреты Н. И. Елового и Т.Ф Гришаевой)

Фасад дома по ул. Маршала Жукова, 4. (портрет Н.И. Дербиловой)

Фасад дома по ул. Депутатская, 17 (портрет А.Ф. Сущих)

Фасад дома по ул. Ленина, 36 (портрет Н.М. Гримайлова) Фасад дома по ул. Комсомольская, 69б и 81 (портреты Н.Ф. Тютюнника и Н.С. Теплова) Фасад дома по ул. Наймушина, 16а (портрет Д.П. Перминова). Еще два плаката появятся на ул. Сосновая, 30 и Спортивная,5.