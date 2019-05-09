Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Иркутске: как город отметил 9 мая

Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Иркутске заполнили соцсети. Жители Иркутска шли в "Бессмертном полку" семьями, большими дружескими компаниями, школами, предприятиями. И теперь делятся друг с другом снимками. Холод, пронизывающий ветер и моросящий дождь никого особо не напугали. Просто в этом году "однополчане" с портретами дедов и прадедов маршировали по улицам в куртках и под зонтами.

А вот кого точно непогодой не возьмешь, так это самих ветеранов. Да, им трудно, и годы берут свое -всем уже за 90. Н не сгибают спины старики. Те, кто смог приехать на праздник в этом году, проявили настоящее мужество. Совершили свой очередной подвиг во имя Победы. Но не сдались. Они с гордостью смотрели, как марширует молодежь, как кружатся в "Вальсе Победы" танцевальные пары, как четко отбивают ритм барабанщицы. Но, конечно, более всего фронтовикам по душе видеть мощь современной техники, стоящей на вооружении наших ракетчиков. Эта техника, эти знаменитые "Тополя" -щит нашей обороны, символ силы и мощи российской армии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/707791" frameborder="0"></iframe> Видео Парада Победы 9 мая 2019 года в Иркутске.

В параде на главной площади Иркутска приняли участие более тысячи человек. Было представлено 17 расчётов от 13 организаций: Минобороны, МЧС, МВД России, таможенной службы, казачьего войска, Юнармии. Гостям праздника были представлены 14 единиц современной военной техники, а также прошла колонна раритетов времен Великой Отечественной войны: армейский мотоцикл, автомобили «ГАЗ-67» и «Виллис».

А когда на площадь Сперанского сплошным людским потоком хлынул "Бессмертный полк" ( ежегодно в шествии по всей области принимают участие около 150 тысяч человек)", в душе их наверняка что-то дрогнуло. Да, они шли трудными дорогами войны, теряли боевых однополчан, друзей и родных, после - боролись с разрухой. Но эти колонны благодарной людской памяти дают понять, что в самом деле - "Никто не забыт и ничто не забыто!" Пусть и прошло с 9 мая 1945 года долгих 74 года.

Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Иркутске еще долго будут предметом общего внимания. Потому что это - память.

Смотрите фотографии Парада Победы 9 мая 2019 в Иркутске в нашей подборке

Первыми прошли по городу колонны военных и силовиков.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сила и мощь, боевой дух и задор.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководители региона возглавили шествие.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но главные на араде Победы 2019 в Иркутске - простые солдаты великой войны.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это они, те "рядовые пехотные", победили в войне.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подвиг прадедов помнят все, и этот мальчик -тоже.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечный огонь - дань памяти.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У "Вечного огня" состоялся торжественный митинг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У "Вечного огня" состоялся торжественный митинг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У "Вечного огня" состоялся торжественный митинг.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возложение венков к мемориалу "Вечный огонь" в День Победы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ветераны ждали начала торжеств на площади.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парад Победы начинается.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотографии Парада Победы 2019 в Иркутске останутся в архивах горожан.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 мая 2019 года, Иркутск.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На красавиц -девчонок зрители просто любовались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На красавиц -девчонок зрители просто любовались.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А эти бравые ребята вызывали законную гордость.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как в далекие военные годы на фронте.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Вальс Победы" на площади.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Бессмертный полк" в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотографии "Бессмертного полка" в Иркутске -свидетельство памяти народной.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А после - обязательная "Полевая кухня".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА