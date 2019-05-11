Паводки в Иркутской области: в селе Преображенка остается 18 подтопленных домов

Ура! Лед тронулся! Спасатели МЧС пробили затор на реке Нижняя Тунгуска из-за которого в селе Преображенка было подтоплено 53 дома. В общей сложности для этого понадобилось 40 зарядов и 750 кг взрывчатки. Вода уже начала отступать. Еще утром 11 мая уровень реки остановился на отметке 980 см, а к вечеру составлял 824 см, что ниже критического уровня. Однако, несмотря на это, в зоне подтопления остается еще 18 домов, в которых проживает 28 человек. Поэтому введенный властями Катангского района режим ЧС все еще остается в силе.

- Проводится подворовый обход, во время которого информируем население о текущей ситуации, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, что от подтопления пострадали 116 жителей села Преображенка, среди них 21 ребенок и 36 пенсионеров. Их планировали эвакуировать в пункт временного размещения в деревне Верхне-Калинина, что находится в 17 километрах от Преображенки. Однако большая часть жителей отказалась покидать свои дома, предпочитая вместе с пожитками остаться на чердаках. Спасатели предоставляют им адресную помощь. Для них собран запас продовольствия и питьевой воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка. В район направлена дополнительная группа спасателей. (подробности).

Паводки в Иркутской области: дома 116 человек подтопило в селе Преображенка. Многие жители отказываются от эвакуации и остаются на чердаках своих домов. (подробности).

Паводки в Иркутской области: 15 домов подтопило в селе Преображенка. В случае необходимости, спасатели готовы провести эвакуацию местных жителей. (подробности).

Режим ЧС ввели из-за осложнения паводковой обстановки в Катангском районе. На месте работают спасатели. (подробности).