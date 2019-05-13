Когда в Иркутске отключат отопление в 2019 году: даты, график отключения

В столице Приангарья близится к концу отопительный сезон. Когда же все-таки произойдет отключение отопления в Иркутске 2019? Эта дата уже известна – это произойдет 15 мая. Это число выбрано не случайно. Так согласно постановлению Правительства РФ, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов в течение пяти суток подряд. Что и зафиксировали термометры с 26 по 30 апреля, когда в Иркутске установилась теплая погода. Поэтому коммунальщики планировали отключить трубы 14 мая, однако «небесная канцелярия» внесла свои коррективы. Природа в Сибири, традиционно не балует постоянством, так что из-за небольшого похолодания отключение отопления перенесли на один день. По прогнозам синоптиков, ночью 14 мая ожидается +3 градуса, днем же воздух прогреется до +9.

- Учитывая неблагоприятные погодные условия на 14 мая, теплосетевым, теплоснабжающим и управляющим организациям переход на летний режим будет перенесен на 15 мая, - сообщили в администрации Иркутска. - После этого пройдут гидравлические испытания городских теплосетей, которые планируется провести за две недели. Они начнутся по графику, который сформируют ресурсоснабжающие организации.

Так что трубы станут холодными уже на этой неделе. Но есть вероятность, что и эта дата не останется неизменной. В мэрии Иркутска следят за изменением погоды, поэтому если холодная погода в городе задержится, то отключение труб могут перенести . Власти также напомнили, что жильцы многоквартирных домов на общем собрании могут самостоятельно выбрать дату ограничения теплоснабжения.

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