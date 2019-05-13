Волна паводков на севере Приангарья спала
Майские праздники выдались тревожными для жителей Катангскогор района. Здесь был введен режим чрезвычайно ситуации. Из берегов вышла река Нижняя Тунгуска, на которой образовался ледяной затор сначала возле села Подволошино, а потом ниже по течению - у деревни Преображенка. Воды прибывала так быстро, что вышла из поймы, и подтопила 61 дом. Спасатели использовали 750 кг взрывчатки, чтобы «растопить» лед.
- Сейчас вода ушла, - рассказал «КП» глава села Преображенка Александр Свистунов. – Электроснабжение уже восстановлено. Теперь специальная комиссия собирает данные у пострадавших жителей, чтобы подсчитать сумму ущерба и компенсации.
Основной удар стихии пришелся на частный сектор, но пострадал и местный детский сад. Его уже привели в порядок, отмыв от наплывшей грязи. А вскоре коммунальщики займутся и уборкой улиц - на них остался мусор, который принесло с приусадебных участков жителей.
Пока отделались малой кровью. Но ждать ли новой волны стихии? Напомним, ранее МЧС сообщало, что под угрозой в нынешнем сезоне 57 поселков и городов Приангарья на реках Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска, Бирюса и Чуна. В ведомстве уверяют, что беда обошла стороной. Спасатели – на страже.
- Катангский район остается последним потенциально опасным участком, где лед движется по реке Нижней Тунгуске, - уточнили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – На остальной территории Приангарья угрозы подтопления нет.
Наблюдать за обстановкой не перестают. В районе работают шесть гидрологических постов, которые собирают данные дважды в день.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Паводки в Иркутской области: в селе Преображенка остается 18 подтопленных домов. Вода вышла из берегов из-за затора на реке Нижняя Тунгуска, чтобы пробить его, потребовалось 750 кг взрывчатки. (подробности).
Подтоплено уже 53 дома: критическая паводковая обстановка сложилась в селе Преображенка. В район направлена дополнительная группа спасателей. (подробности).
Паводки в Иркутской области: дома 116 человек подтопило в селе Преображенка. Многие жители отказываются от эвакуации и остаются на чердаках своих домов. (подробности).
Паводки в Иркутской области: 15 домов подтопило в селе Преображенка. В случае необходимости, спасатели готовы провести эвакуацию местных жителей. (подробности).
Режим ЧС ввели из-за осложнения паводковой обстановки в Катангском районе. На месте работают спасатели. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Паводок в Иркутской области»