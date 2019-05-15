Как силач из Баку в Иркутске фуру волосами тянул

Завязать в узлы гвозди, проверить остроту топора своим телом, полежать на кинжалах. Такого каждый день не увидишь. Поэтому зрителей, поглазеть на йога и богатыря из Азербайджана Амира Белоканлы собралось в Иркутске немало.

Но что это — сплести из гвоздей косичку, для настоящего силача? Так, баловство одно. Разминка. Сувенир, кстати, достался одному из гостей. Кто знает, может, он развязать его попробует?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/708931" frameborder="0"></iframe> Видео выступления Амира Белоканлы, силача из Азербайджана, в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Вот так красиво силач Амир завязал гвозди.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот так красиво силач Амир завязал гвозди.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А тем временем, трюки шли по нарастающей. Вот Амир привычным движением подхватывает зубами стул с сидящим на ним совсем не хрупкого телосложения человеком. И несет его так пару-тройку метров. Потом бережно опускает на землю и широко улыбается гостям. И те могут убедиться -все зубы у него на месте.

А отчего бы не поносить человека зубами?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А трюки становятся все более опасными для жизни: Амир ходил по гвоздям, на его живот роняли остро заточенный топор, а шею пытались перерезать с помощью лопаты. Но все эти экзекуции не причинили спортсмену ни малейшего вреда!

И терпение. Как на нем только не стояли.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А градус опасности нарастал всё больше. Через пару минут Амир уже лежал спиной на нескольких стальных кинжалах, в то время как по нему ходил один из зрителей, который, к слову, был далеко не худым. После этого трюка на спине силача можно было увидеть лишь несколько неглубоких царапин.

Амир Белоканды способен, лежа на кинжалах, выдерживать вес стоящего человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Затем экстремал встал голыми ногами на острия этих кинжалов, держа на руках девушку. Когда эта часть представления закончилась, Амир продемонстрировал гостям мероприятия, что на его ступнях нет ни единого повреждения.

И вот так держать девушку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гвоздем программы, как и было заявлено, стало перетягивание машин. Для этого силачу понадобилось два автомобиля – 14-тонная фура и трехдверная “Нива”. Большегрузный автомобиль силач планировал протащить достаточно далеко, но не с помощью рук, а с помощью…своих волос! Он собрал свою пышную шевелюру в хвост и приделал к нему веревки, чтобы ими привязать себя к автомобилю. Таким необычным способом он переместил огромный грузовик на расстояние нескольких метров.

Кстати, фура – это не самый тяжёлый транспорт, который Амир передвигал с помощью волос. Однажды силач таким образом сдвинул с места корабль весом в тысячу тонн! Богатырь рассказал, что никакого секрета в силе его волос нет, но пошутил, что не расскажет, каким шампунем пользуется.

«На сладкое» силач оставил практически смертельный номер – он лег под колеса небольшого джипа и позволил ему себя переехать. Перед выполнением этого трюка он еще и пошутил, что заранее извиняется перед гостями, если вдруг умрет. Но и на этот раз, к большой радости публики, силач из Баку остался невредимым.

- Я с детства мечтал выступать на сцене, рассказал Амир. - Чтобы выполнять такие трюки, я тренировался дома самостоятельно. Я уже выступаю на сцене более 23 лет, и с каждым годом мой профессионализм растет. Сначала, конечно, мне было тяжело, но со временем все это стало даваться намного легче. Когда ты выступаешь с одной программой много лет, ты наращиваешь силу мышц, силу воли и свой талант. Конечно, то, чем я занимаюсь, очень опасно – я уже несколько раз ломал ребра, а однажды во время номера у меня отказали ноги. Организм не всегда может выдержать такие нагрузки. Но это жизнь, в ней всё всегда случается неожиданно, и застраховаться от сложностей просто невозможно.

А на такую "забаву" даже смотреть страшно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В планах на будущее у спортсмена – поехать на гастроли с новой программой, которая будет состоять только из номеров, демонстрирующих силу его волос. Но раскрывать все карты Амир пока не хочет – это будет сюрпризом для будущих зрителей.