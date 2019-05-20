Иркутская область на первом месте по площади лесных пожаров в России

На улице уже совсем по-летнему тепло и солнечно. Увы, но вместе с хорошей погодой в Иркутскую область с новой силой вернулись лесные пожары. Регион сейчас на первом месте в России (по данным федеральной авиалесоохраны) по площади разгула стихии. В огне - 2337 гектаров тайги. Далее идет Красноярский край, где горит 2079 гектаров леса. При этом самих пожаров там значительно больше – 37, а у нас 14.

- Восемь самых крупных очагов, площадью 2320 га, взяты в кольцо, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Из них четыре находятся в Тайшетском районе, два в Иркутском, по одному в Братском и Куйтунском районах. Шесть точек - в Усольском, Баяндаевском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском и Шелеховском районах – пока не локализованы.

Также леса горят на Камчатке, в Бурятии, Тыве, Хабаровском крае и Алтайском краях, Мурманской и Сахалинской областях.

В Приангарье с разгулом стихии борются круглые сутки. Только в минувшие выходные в регионе потушили 17 пожаров на территории 642,6 гектара. Кстати, один из них вечером 19 мая МЧС и лесники остановили буквально на подступах к Иркутску. Вовремя заметили, что на четвертом километре Мельничного тракта, возле садоводства «Энергия», разгорается огонь. Но все обошлось, пламени не дали возможности разойтись.

- Всего в борьбе с природными пожарами задействовано 72 десантника, 279 инспекторов лесной охраны, - добавили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Авиапатрулирование вели три легкомоторных самолета и три Ан-2.

На выходных в Иркутской области потушили 17 лесных пожаров.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Небесная канцелярия – в помощь в борьбе со стихией. Так, 21 и 22 мая сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность, ведь погода сухая и теплая, но уже в среду вечером станет прохладнее, начнет моросить дождь.

- А в четверг, 23 мая, в западных и южных районах и вовсе начнутся ливни с грозами, - передают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, с 10 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, а значит, сжигание мусора на участках, костры и шашлыки на природе – под строжайшим запретом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, только за три дня, с 17 по 19 мая, поймали 62 нарушителя. Их ждут штрафы от 2000 до 4000 тысяч рублей. Всего с начала действия режима составили 730 протоколов. Ну а тем, кого прямо уличат в поджоге лесов, грозит уголовная ответственность – 11 уголовных дел, к слову, уже возбудили.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудники МЧС выяснили, что лесной пожар вблизи посёлка Большое Голоустное начался из-за непотушенного костра. Напомним, огненный капкан сомкнулся возле населенного пункта 7 мая, специалисты и добровольцы полностью потушили его только 13 мая. До жилых домов огонь, к счастью, не дошёл.

− Во время проверки на берегу реки Голоустная мы обнаружили кострище, обложенное камнями, рядом лежали обгоревшие консервные банки, − рассказывает заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – От костра огонь вмиг распространился по сухой траве и лесной подстилке, превратившись в пожар площадью более 4200 гектаров.

Сначала сгорели строения на неэксплуатируемой турбазе «Шантуевский мост», затем сильный ветер раздул пламя на территорию Прибайкальского лесничества, в сторону Большого Голоустного. Виновников пожара, так напугавшего жителей посёлка, ещё предстоит найти.

− Следов лесозаготовки в этом районе нет, зато тут часто видят рыбаков, − отметил Виктор Пашков.

КСТАТИ

В этом году лесных пожаров в Иркутской области стало больше.

− По сравнению с таким же периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 123, а площадь − на 75370 гектаров, − сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. – Всего с начала пожароопасного периода на территории Иркутской области случилось 300 лесных пожаров общей площадью 81419 гектаров.