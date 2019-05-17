2019-05-17T12:04:31+03:00
Общество

День Победы отметили в Урике

Жители Уриковского муниципального образования, как и весь мир, 9 мая отметили великий праздник - День Победы!
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День Победы отметили в Урике. Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образованияДень Победы отметили в Урике. Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования
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Несмотря на непогоду, на взбушевавшуюся стихию пожаров, накануне охвативших прилежащие территории Уриковского муниципального образования, память о наших предках, что дали нам мирное небо, неоспорима и не должна быть прервана и недооценена. Во многих населенных пунктах Уриковского муниципального образования прошли митинги и концерты, возложены траурные гирлянды к подножиям памятников и стел. В колонне «Бессмертного полка» по улицам сел прошло почти 2 тысячи человек.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Подготовка к знаменательному дню объединила организации Уриковского муниципального образования. В преддверии праздника Совет ветеранов и Совет женщин навестили вдов, детей войны и тружеников тыла. С поздравлениями от себя, главы администрации и депутатов им были вручены поздравительные открытки и праздничные продуктовые наборы.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

С 30 апреля по 6 мая, накануне празднования победы в Великой Отечественной войне, Дом культуры Уриковского муниципального образования провел патриотическую акцию «Георгиевская лента. Носи достойно». В ходе акции сотрудники Дома культуры посетили детсады и приют Уриковского муниципального образования с рассказом о войне, о победе нашего народа, о том, как возникла традиция носить георгиевскую ленту, а ленточки, оформленные руками детей и взрослых, позже украсили лацканы пиджаков и пальто всех гостей праздничных мероприятий.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

6 мая среди коллективов учреждений Уриковского муниципального образования прошел фестиваль инсценированной песни «Песням тех военных лет поверьте». Конкурс воплотил в себе лучшие образцы патриотической песни, позволил очередной раз окунуться в атмосферу военного времени.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

8 мая концерты и митинги, посвященные 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в деревне Столбова и поселке Малая Топка.

9 мая на территории Дома культуры «Овация» в деревне Грановщине состоялся праздничный митинг «В памяти наша сила». Перед собравшимися выступили представители администрации Уриковского муниципального образования и председатель Совета ветеранов С.Е. Хмыль. Творческие коллективы, несмотря на плохую погоду, подарили гостям настоящий праздник. Все участники митинга колонной прошли в шествии «Бессмертного полка». Учащиеся школ деревни Грановщины и села Урик приняли участие в возложении гирлянды к памятнику погибшим воинам, был выставлен Пост № 1.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Далее празднование перенеслось на территорию Дома культуры в село Урик. Честь принимать парад была предоставлена главе администрации Уриковского муниципального образования А.Е. Побережному.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Завершился парад праздничным концертом. Для зрителей читали военные стихи, пели песни, была организована вкусная солдатская каша из полевой кухни и горячий чай.

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

Фото: Пресс -служба Администрации Уриковского муниципального образования

ИСТОЧНИК KP.RU

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