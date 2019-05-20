Братская районная больница: качество, доступность, развитие

На протяжении полувека в Братской районной больнице оказывают квалифицированную медицинскую помощь и взрослым, и детям. Учреждение по своей структуре довольно большое - объединяет районную больницу, городскую, восемь участковых, шесть врачебных амбулаторий и 31 фельдшерско-акушерский пункт. Безусловно, есть сложности: это высокий процент износа зданий, большинство из которых построены в 1970-х годах, нехватка врачей и, наконец, жителям отдаленных поселков сложно добраться, особенно в распутицу, даже до ближайшего фельдшера.

Радиус обслуживания медучреждения составляет более 200 км. Однако удается делать многое: и ремонт провести, и оборудование закупить, и в пятерке лидеров по оказанию амбулаторной помощи быть, а по стационарной входить в топ-15 (в 2017 и 2018). Об этом говорят итоги независимой оценки качества, которая проводилась среди пациентов.

- Положительная оценка и благодарность пациентов вдохновляют нас на дальнейшее совершенствование работы, - говорит главный врач ОГБУЗ «Братская районная больница» Марина Середкина. - Для удобства жителей мы по собственной инициативе внедряем в работу бережливые технологии. Так, северянам доступны электронная карта и дистанционная запись на прием к врачу. Уже три года в поликлинике работает кабинет оказания неотложной помощи, а в конце 2017-го запустили Call-центр. Сейчас уже смело можем сказать, что услуга востребована и более того - самая популярная. По телефону в 2018 году мы приняли почти 50 тысяч обращений, которые касались записи к врачам. Еще одно из наших достижений - забор крови в процедурном кабинете ведется по электронной очереди. Благодаря этому время ожидания на 1 пациента сократилось в два раза. В этом году планируется модернизация детской поликлиники Вихоревской городской больницы с применением бережливых технологий. Словом, мы все делаем для того, чтобы пациенты проходили лечение в комфортных условиях.

Ординаторская Кежемской участковой больницы. Фото: архив Братская РБ

Курс на оснащение

Если продолжить тему комфорта, то нельзя не сказать о ремонте и обновлении оборудования. Это основа основ, без которой даже самым лучшим врачам сложно поддерживать достойный уровень. По-прежнему не остается без внимания Вихоревская городская больница. Более 20 тысяч горожан давно ждали перемен. И они произошли.

В 2017-м заменили окна в здании, сделали ремонт в хирургическом отделении и приобрели современное медицинское оборудование - два аппарата искусственной вентиляции легких, стоматологическую установку и другое. В терапевтическом и детском отделениях в 2018 году запустили лифт; отремонтировали флюорограф и приобрели маммографическую установку; полностью закончили ремонт поликлиники, и родильного отделения. В этом году запланирован ремонт системы отопления и канализации больницы.

Татьяна Владимировна Зайнеева, врач-педиатр Вихоревской городской больницы. Фото: архив Братская РБ

- Поменяли оборудование, мебель, провели ремонт, - делится педиатр-участковый Вихоревской городской больницы Татьяна Зайнеева. - Идем в ногу со временем, обеспечиваем комфортные условия, заботимся о профилактике заболеваний. В поликлинике используются электронные амбулаторные карты, все компьютеризировано, информация хранится в единой базе, направления тоже выписываем в электронном виде, что очень удобно. Сегодня у нас в штате 5 педиатров - да, не хватает, но нам очень помогают фельдшеры.

Еще один важный вектор развития - это обновление автопарка. В 2018-м впервые за долгие годы Братская РБ за счет средств областного бюджета получила 16 автомобилей скорой медицинской помощи класса «А» для участковых больниц и врачебных амбулаторий. Это позволит улучшить качество и доступность оказания медпомощи населению района, в том числе из труднодоступных поселков, расположенных за акваторией Братского водохранилища. Кроме того, машины оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких, кислородным ингалятором, фельдшерским и акушерским наборами и другим. Поэтому уже во время транспортировки больному окажут всю необходимую помощь.

Кстати, каждый месяц санитарные автомобили Братской районной больницы совершают около 100 - 120 выездов. Так что необходимость в пополнении автопарка была большой.

Отметим также, в прошлом году завершился капремонт Кежемской участковой больницы. И этого тоже очень ждали сельчане. Здание 1961 года постройки в 2014-м было признано аварийным, врачи временно принимали пациентов в Кежемской администрации. Между тем к этому учреждению прикреплено более двух тысяч человек. Обновили все - от стен до пластиковых окон. В каждой палате сейчас имеются туалет и душ. Сейчас в разработке проект по благоустройству территории вокруг больницы, проектно-сметная документация на строительство двух новых ФАПов и, совместно с региональным минздравом, медико-техническое задание на строительство Тангуйской участковой больницы. Всего же на проведение капитального и текущего ремонтов в 2018 году израсходовано 37 млн рублей, в том числе 27 млн из областного бюджета и 10 млн - объем собственных средств.

Повышение качества медпомощи

- В больнице постоянно внедряются и новые медицинские технологии, - поясняет Марина Середкина. - Например, мы проводим лазерное лечение варикозной болезни без разрезов и госпитализации - операция занимает менее дня. Осуществляем лапароскопические хирургические и гинекологические операции на новейшем американском оборудовании. Благодаря обновлению оснащения лаборатории значительно расширился спектр исследований.

В 2018 году за счет собственных средств учреждение приобрело энергетическую платформу Лигашу, хирургический лазер, медицинское оборудование для оказания паллиативной помощи и многое другое. Постоянно повышают свое мастерство и врачи. Так, например, врач-хирург Евгений Елисеев летом 2018 года стажировался в Южной Корее, а затем прошел курс по лазерному лечению варикозной болезни с применением ультразвуковой диагностики и склеротерапии в Казани.

В целом можно сказать, что с каждым годом все активнее проводится профилактическая работа с населением, улучшается качество оказания медпомощи. Об этом говорят факты. За последние годы в районе отмечается снижение младенческой и перинатальной смертности. Врачам удается спасать больше пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Однако по-прежнему остается проблема, связанная с тем, что пациенты зачастую обращаются к медикам, когда болезнь уже запущена.

Кадровый вопрос пока не снят

За последний год в больницу пришли работать 12 новых докторов, но кадровый вопрос остается острым. Сегодня здесь трудятся 93 врача, и еще более 350 человек среднего и младшего медперсонала. Больше всего больница нуждается во врачах, особенно в узких специалистах. Чтобы их привлечь, делают многое. Одна из стимулирующих мер - выделение жилья. Так, ключи от двухкомнатной квартиры в Вихоревке получила заведующая родильным отделением Наталья Чернова. Таким образом, семья врача осталась в городе и больше не испытывает проблем с жильем. В больнице поддерживают молодых специалистов и другими способами - компенсациями за аренду квартир, подъемными. Но, как говорится, зри в корень. Поэтому поддерживают интерес к медицине здесь со школьной скамьи. С 2015 года в вихоревской средней школе № 10 действует «медицинский» класс. Дети углубленно изучают предметы, необходимые для поступления в медицинский вуз.

- Оплачиваем обучение в медвузе целевиков, - рассказывает Марина Середкина. - Сегодня в Иркутском медуниверситете учится 12 наших целевиков, некоторые из них получают прибавку к стипендии - до 5000 рублей в месяц за учебу без троек. Два человека на средства больницы проходят обучение в ординатуре по специальностям «рентгенология» и «психиатрия». Также финансово поддерживаем студентов Братского медколледжа, которые планируют поступать к нам на работу. Молодым специалистам гарантированы хорошие подъемные, компенсация за аренду жилья и достойные зарплаты.

Факультатив «Мое будущее - медицина». Вихоревская городская больница совместно со школой № 10. Фото: архив Братская РБ

Основная причина текучести кадров, отмечает главврач, в том, что специалисты выходят на пенсию и уезжают в другие города. И это, конечно, ложка дегтя. Но даже учитывая это, Братской районной больнице удается оставаться на высоком уровне и продолжать заботиться о здоровье людей - сохранять его и приумножать.

Факультатив «Мое будущее - медицина». Вихоревская городская больница совместно со школой № 10. Фото: архив Братская РБ

https://www.brcrb.ru/

На правах рекламы.