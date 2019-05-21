Кленовая аллея в подарок от нефтяников

Иркутск становится краше, благоустроенней, чище: весь апрель в городе наводили порядок, а теперь высаживают деревья и разбивают клумбы. Каждый школьник знает, что чем больше зеленых насаждений, тем чище воздух. Присоединились к благому делу и сотрудники дочернего общества НК «Роснефть» «Верхнечонскнефтегаза». Специалисты предприятия 18 мая высадили саженцы возле областного онкологического диспансера. Территория медучреждения довольно просторная, здесь есть лавочки для отдыха, а вот деревьев не хватает. И руководители лечебного заведения, и представители ВЧНГ сошлись во мнении, что зеленая аллея необходима. В теплый день пациенты смогут подышать свежим воздухом в тени кленов, встретиться со своими родными. Кроме того, место для посадки согласовали с администрацией Иркутска.

- Мы и в прошлом году высаживали здесь молодые саженцы клена, - рассказывает начальник управления охраны труда и пожарной безопасности АО «ВЧНГ» Юрий Зырянов. - Этой весной продолжили традицию.

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

Второй год нефтяники участвуют в общероссийской акции «Круг жизни». Условия проекта очень просты: необходимо сдать макулатуру, а взамен всем желающим бесплатно выдают саженцы. Сотрудникам ВЧНГ удалось собрать и сдать 2183 килограмма макулатуры. В питомнике «Санами», расположенном на Култукском тракте под Иркутском, им выдали 39 саженцев клена гиннала. Это очень красивое декоративное растение, которое отлично приживается в суровом сибирском климате. Дерево вырастает невысоким, в среднем 3 - 5 метров, зато имеет роскошную крону - очень пышную и раскидистую, которая внешним видом напоминает шатер. Такой клен довольно популярен в ландшафтном дизайне, он относится к долгожителям - при благоприятных условиях может преодолевать столетний рубеж.

- Спасибо моим коллегами, которые откликнулись на призыв высадить деревья и приехали сюда в свой выходной день, - добавил начальник управления промышленной безопасности Евгений Киселев. - Хочу подчеркнуть, что участие в подобных акциях - дело добровольное. Приятно, что сотрудники с удовольствием соглашаются принести пользу родному городу. Желающих было даже больше, чем требовалось! Сегодня здесь самые активные - те, кто в числе первых выразил желание приехать. Всего к нам присоединились 20 человек.

Так сложилось, что в компании, где силен корпоративный дух, работают ответственные и неравнодушные специалисты. Кроме того, все предприятия НК «Роснефть» основывают свою работу на принципах социальной ответственности перед регионами присутствия. Участие в экологических, благотворительных проектах - хорошая традиция, которая сложилась в «ВЧНГ». Например, в конце апреля сотрудники предприятия очистили от мусора берег Ангары в районе Теплых озер. Тогда участников требовалось намного больше - около 100 человек. В тот день погода благоприятствовала добровольцам - было очень тепло и солнечно, многие привезли с собой детишек. В этот раз небесная канцелярия была не так благосклонна, однако пасмурное небо не испортило настроения участникам. Они с удовольствием высаживали хрупкие молодые деревца, шутили и улыбались. Были и сотрудники с детьми.

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

- Я привезла с собой семилетнего сынишку и четырехлетнюю дочь, - рассказала специалист сводного планирования АО «ВЧНГ» Анастасия Бодрых. - Им, городским ребятам, интересно посмотреть, как высаживают деревья. По дороге сюда расспрашивали, что мы будем делать и зачем. Я им, конечно, объяснила, что это благородное и нужное дело.

Юные добровольцы охотно опускали в ямки хрупкие саженцы. Им рассказали, что через несколько лет эти тоненькие растения превратятся в настоящие большие деревья.

Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

- Приятно быть причастными к такой замечательной акции, - рассказала ведущий инженер охраны окружающей среды Екатерина Твердохлеб. - Надеюсь, что деревца отлично приживутся и через несколько лет здесь появится наша аллея. Спасибо за возможность сделать любимый город лучше и красивее. Хочется, чтобы у нас было больше зелени, цветущих клуб, уютных уголков отдыха.

Представители ВЧНГ также рассказали, что это не последняя экологическая акция в этом году. Летом они обязательно отправятся на Байкал, где планируют организовать субботник и убрать берег от мусора.