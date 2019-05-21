Кирилл Свистелин вручил землякам юбилейные награды

Киренскому району в 2019 году исполняется 90 лет. Этому событию посвящено множество мероприятий, и одно из них прошло на днях в Иркутске. В столице Приангарья мэр Киренского района Кирилл Свистелин вручил ветеранам местного самоуправления, которые сейчас живут в областном центре, а также в Ангарске, в Иркутском районе и других близлежащих территориях, юбилейные награды. Памятный знак «90 лет Киренскому району» получили более 30 человек. Все они в разные годы трудились на благо северной территории и до сих пор пристально следят за тем, что происходит в родном крае, как он меняется, благоустраивается, развивается.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Многие из тех, кого мы пригласили на праздничный вечер, не виделись 20 и более лет, - отметил Кирилл Свистелин. – Это действительно знаковая и памятная встреча. Такое мероприятие в Иркутске мы провели впервые. И это очень символично. В 1926 году Киренский уезд практически год руководил Иркутской губернией. Всех, кто родился и жил в нашей северной территории, объединяет любовь к малой родине. Где бы люди ни находились сейчас, они помнят Киренский район и интересуются его судьбой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Альбина Ратова была мэром Киренского района в 2000 - 2004 годах. Она стала первой женщиной-руководителем этой северной территории и столкнулась со многими трудностями, которые, несмотря ни на что, успешно преодолела.

- В тот год, когда меня избрали мэром, в Киренске впервые за 50 лет началось сильное наводнение, - поделилась воспоминаниями Альбина Николаевна. - Эти испытания мы выдержали с честью. Спасибо жителям, сотрудникам администрации и всем, кто помогал в трудную минуту.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нынешнего мэра Кирилла Свистелина Альбина Ратова называет своим учеником и внимательно следит за его успехами.

- Сегодня в Киренском районе благодаря его усилиям сделано очень многое.

По некоторым вопросам он со мной советуется, и я всегда готова помочь ему, поддержать. Работать в сфере местного самоуправления непросто, всегда нужно держать руку на пульсе. Хорошо, что в Киренском районе есть руководители, которые действительно занимаются развитием территории.

Анатолий Артемьев, председатель Киренского горисполкома в 1982 - 1985 годах, рассказал о задачах, которые стояли в то время перед северной территорией.

- Нужно было обеспечивать район продуктами, перевозками, заниматься паромными переправами. Но главный вопрос, конечно же, был жилищный. Бывало, что мне младенцев в кабинет приносили и на стол клали. Но тогда жилье строили и квартиры выделяли. Так что проблемы удавалось решать.

Анатолий Павлович сейчас живет в Ангарске, с земляками общается в «Одноклассниках»: обсуждает с ними, какие изменения происходят в родном районе, и радуется за северный край.

Валентина Арбатская 32 года проработала в Киренском районе, в том числе некоторое время в начале 2000-х годов исполняла обязанности главы города Киренска.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я интересуюсь всем, что происходит в районе. Мне он небезразличен. Считаю, что многое меняется в лучшую сторону. Хочется, чтобы эти позитивные изменения продолжались, - отметила Валентина Алексеевна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юбилей северная территория будет отмечать 15 июня этого года.

- Это большое событие не только для Киренского района, но и для всей Иркутской области, а также для Республики Саха (Якутия), которую наш район в советское время снабжал сельскохозяйственной продукцией.Кстати, Ленский район Якутии входил в состав Киренского уезда - сказал Кирилл Свистелин. - В праздничный день, 15 июня, мы откроем стадион «Водник»; проведем культурные, спортивные, торжественные мероприятия. И обязательно будем чествовать наших ветеранов, почетных граждан и всех, кто трудился и продолжает работать на благо района.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Памятный знак «90 лет Киренского района» получат и ветераны, которые уехали из Иркутской области и живут сейчас в разных городах страны.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы помним и чтим всех, кто отдал многие годы своей жизни Киренскому району, - подчеркнул Кирилл Свистелин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА