2019-05-20T19:57:56+03:00
Общество

Погода в Иркутске на сегодня, 21 мая: осадков не ожидается

Радуемся теплому дню, хороша погода в Иркутске на сегодня, 21 мая
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске на сегодня, 21 мая: осадков не ожидается.Погода в Иркутске на сегодня, 21 мая: осадков не ожидается.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Небесная канцелярия смилостивилась над иркутянами. Ну ведь правда, на календаре уж скоро июнь, а ходить на прогулки еще день назад приходилось чуть ли не в демисезонных куртках. Вчера в Иркутске, можно сказать, был первый теплый день за последние недели две. Спешим вас обрадовать! Сегодня, 21 мая, прогноз для иркутян такой же благоприятный. И хотя на небе будет переменная облачность, температура воздуха днем прогреется до +24...+26 градусов. Однако, утром куртки надеть все же придется — будет около 10 градусов.Такова погода на сегодня, 21 мая, в Иркутске.

Жителям области во вторник повезет меньше. Особенно в западных и северных районах Приангарья. Там во второй половине дня Иркутский гидрометеоцентр обещает грозу и усиление ветра до 13-18 м/с. И хотя в южных и центральных районах региона осадков не ожидается, ветер также будет сильным - до 13 м/с. Столбики уличных термометров в регионе покажут 21 мая +22...+27. Это при условии, что пригреет солнышко, отмечают метеорологи. Если набегут облака будет всего +12...+17 градусов.Все таки еще не лето. Это погода на сегодня, 21 мая, в Иркутске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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