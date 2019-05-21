Смертельные объятия: житель Усть-Илимска обнял друга и сломал ему шею

Переломами и вывихами шейных позвонков обернулись в феврале 2018 года обычные объятия с другом для жителя Усть-Илимска. Прощавшись с ним, 43-летний товарищ так сильно обхватил его шею и прижал к себе, что сам того, не желая, нанес ему тяжелые травмы. В ту же секунду мужчина упал на пол и самостоятельно подняться больше не смог. Пришлось вызывать скорую помощь. Восстановиться сибиряк так и не смог, и вскоре его отправили на лечение в Новосибирскую клиническую центральную районную больницу, откуда в октябре того же года пришла трагическая новость. От полученных травм мужчина скончался.

Дружеские объятия жителя Усть-Илимска во время расследования расценили как нанесение тяжкого вреда здоровью, опасному для жизни. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сам мужчина полностью согласился с обвинениями и раскаялся. Это, а также положительная характеристика и материальная помощь семье погибшего друга, стали смягчающими обстоятельствами на суде.

- Его приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда. – Кроме того, ему предстоит выплатить жене и малолетнему ребенку погибшего по 250 тысяч рублей морального вреда.