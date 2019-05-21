2019-05-21T07:35:30+03:00
Происшествия

Смертельные объятия: житель Усть-Илимска обнял друга и сломал ему шею

Спустя полгода мужчина умер от полученных травм
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Смертельные объятия: житель Усть-Илимска обнял друга и сломал ему шеюСмертельные объятия: житель Усть-Илимска обнял друга и сломал ему шеюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Переломами и вывихами шейных позвонков обернулись в феврале 2018 года обычные объятия с другом для жителя Усть-Илимска. Прощавшись с ним, 43-летний товарищ так сильно обхватил его шею и прижал к себе, что сам того, не желая, нанес ему тяжелые травмы. В ту же секунду мужчина упал на пол и самостоятельно подняться больше не смог. Пришлось вызывать скорую помощь. Восстановиться сибиряк так и не смог, и вскоре его отправили на лечение в Новосибирскую клиническую центральную районную больницу, откуда в октябре того же года пришла трагическая новость. От полученных травм мужчина скончался.

Дружеские объятия жителя Усть-Илимска во время расследования расценили как нанесение тяжкого вреда здоровью, опасному для жизни. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сам мужчина полностью согласился с обвинениями и раскаялся. Это, а также положительная характеристика и материальная помощь семье погибшего друга, стали смягчающими обстоятельствами на суде.

- Его приговорили к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда. – Кроме того, ему предстоит выплатить жене и малолетнему ребенку погибшего по 250 тысяч рублей морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Иркутского района, который заживо сжег своего собутыльника, осудили на 17 лет колонии
Жительница Зимы вместе со своей дочерью продавала наркотики
Контрактника осудили за взрыв на крыльце штаба воинской части в Иркутске
Конкурс "В гостях у Комсомолки" продолжается
Иркутску - 358 лет: 29 мая спецвыпуск «Комсомолки» с раскрасками для детей в подарок
В Иркутской области 20 мая потушили 24 лесных пожара
Непотушенный костер стал причиной пожара в Большом Голоустном, из-за которого пришлось эвакуировать людей
Сгорели 20 домов в деревне Сполошино: чтобы узнать причину в Киренский район Иркутской области выехали следователи
Выставка картин 50 современных художников откроется в Иркутске
Иркутску - 358 лет: 29 мая спецвыпуск «Комсомолки» с раскрасками для детей в подарок
Запрет на продажу алкоголя в Иркутске: 23 мая, в день последнего звонка, спиртным торговать не будут
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Из бюджета Иркутской области выделят деньги на бесплатное питание детей с ограниченными возможностями
Гала-концерт «Жемчужина Братска-2019» пройдет в День защиты детей
Движение транспорта ограничат по улице Блюхера в Иркутске
«Ростелеком» и Почта Банк познакомили иркутян с возможностями Единой биометрической системы
Сергей Левченко: Иркутская область рассматривает Германию как одного из основных экономических партнеров
Эвакуировали 50 человек: пожар в пятиэтажном доме потушили в Новой Игирме
Энтузиасты создают уникальный военно-патриотический музей в Иркутске
Баскетбольная команда «Сибирские медведи» - в тройке сильнейших
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: Торгово-промышленная палата поддерживает и развивает традиции благотворительности
Художественный музей в Иркутске вошел в топ-10 самых посещаемых в регионах