2019-05-21T16:18:38+03:00
Происшествия

5-летний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа в Иркутске

Трагедия произошла в Ленинском районе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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5-летний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа в Иркутске5-летний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередной трагический случай с выпадением малолетних детей из окон, произошел в Иркутске. В одном из жилых домов Ленинского района, 21 мая, в районе 18.30 часов из окна квартиры на 5 этаже выпал 5-летний мальчик. От полученных травм ребенок скончался на месте.

- Прибывшие на место полицейские выяснили, что окно комнаты, в которой находился ребенок было оборудовано москитной сеткой, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и СУ СК России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. Начата доследственная проверка.

Полицейские дают грустную статистику по количеству выпавших детей в Приангарье. Ежегодно в нашем регионе выпадают до 34 ребятишек. При этом за последние два года 5 детей погибли. При этом 29 фактов выпадений происходят в благополучных семьях. К слову, 11 инцидентов произошли в квартирах, на окнах которых натянуты москитные сетки. Чаще всего подобные происшествия происходят с детьми в возрасте до 4 лет (19 фактов) и от 5 до 9 лет (11 фактов)

ИСТОЧНИК KP.RU

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