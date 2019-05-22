Russia-EXPO Uzbekistan: что общего у республики Узбекистан и Иркутской области

У большинства солнечный Узбекистан ассоциируется с пловом, хлопком и цветными тюбетейками. Ну и с солнцем, конечно, которое светит здесь более 300 дней в году. Эти стойкие ассоциации уходят корнями в наше общее советское прошлое. Между тем идет уже 28-й год нашего раздельного существования. И вот у нас уже все свое: границы, экономика, планы. Что ж, возможно, самое время сделать планы общими? Тем более что общего у республики Узбекистан и Иркутской области, как показало участие делегации нашего региона в выставке Russia-EXPO Uzbekistan, гораздо больше, чем принято думать.

Во-первых, медицина и фармацевтика. В первый же день работы выставки ООО «Медтехсервис» совместно с Ассоциацией производителей и поставщиков медицинской техники и Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана подписали соглашение о локализации производства (в формате нарезки и упаковки) тест-полосок для глюкометров в Узбекистане. Своевременность этого события трудно переоценить: Узбекистан так же, как и весь мир, переживает пандемию сахарного диабета: c 1999 года количество больных увеличилось вдвое.

Еще одна компания - «Фармасинтез» подписала меморандумы о стратегическом партнерстве с двумя фармкомпаниями из Узбекистана: ZominPharm (фармацевтическое предприятие по производству лекарственных препаратов и биологически активных добавок на основе растительного сырья) и LaxisamPharmaceuticals (фармацевтическое предприятие широкого профиля по производству лекарственных препаратов в форме ампул, таблеток, капсул. Компания выпускает более 80 наименований лекарственных средств). Стороны заявили о своей готовности расширять и углублять сотрудничество не только в области поставок готовых лекарственных форм на рынок Узбекистана, но и в области открытия производства препаратов «Фармасинтез» на площадках узбекских партнеров.

Фото: предоставлено пресс-службой.

Во-вторых, на стенде Иркутской области также были представлены ИГУ и ИрНИТУ. Наши вузы, успешно реализующие программы международного обмена студентами, презентовали свои образовательные модули и научные разработки.

В-третьих, компании других отраслей тоже активно вели переговоры: ITSumma, которая специализируется на технической поддержке веб-проектов, создании и развитии информационных систем, аудите и мониторинге цифровых инфраструктур; братский «Деком», реализующий продукцию лесопереработки. Очень понравились предпринимателям среднеазиатской республики сибирские деликатесы: продукция компании «Дикая Сибирь», которая производит пюре и другие десерты из наших дикоросов, и кедровый грильяж фабрики «Ангара».

- На текущий момент из Приангарья в Узбекистан экспортируется лес, а к нам идет импорт сельскохозяйственной продукции. Эта выставка показала, что точек пересечения общих интересов гораздо больше! - говорит Яна Шевченко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области, которое вместе с Фондом поддержки предпринимательства выступило соорганизатором участия нашей делегации в выставке. - Чтобы эти общие интересы превратились в конкретные проекты, нужна инициатива. Вот мы с ней и выступили. Что дальше? Дальше методичная работа, взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, организация точечных переговоров и привлечение бизнеса с обеих сторон к расширению сфер сотрудничества. Сибирский лес - это синоним качества в любой стране СНГ так же, как узбекские овощи и фрукты. Но если мы можем больше, чем продавать друг другу два конкретных товара, то необходимо использовать эти возможности и развивать не только торговлю, но и производство.

СПРАВКА

Узбекистан занимает 11-е место в мире по добыче природного газа, 3-е место в мире по экспорту и 6-е место по производству хлопка, 7-е месте в мире по запасам урана, по общим запасам золота Узбекистан стоит на 4-м месте в мире. Пока в Россию поставляются в основном природный газ, текстиль, свежая и переработанная плодоовощная продукция. А экспорт России в Узбекистан представлен, в свою очередь, нефтепродуктами, черными и цветными металлами, механическими электрическим оборудованием, древесиной и бумагой.