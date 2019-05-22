Погода на день 22 мая в Иркутске: к вечеру возможен дождь

Ну вот погрелись немного под палящим солнцем и хватит. Сегодня, 22 мая, в Иркутске - переменная облачность. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня осадков не будет, а вот ближе к вечеру нас ждет небольшой дождь. Ветер с утра ожидается юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, к вечеру потоки воздуха сменят направление на северо-западное. Утром, по прогнозу Иркутского гидрометцентра столбики уличных термометров покажут около +10, а днем воздух прогреется до +22...+24 градусов. Такова погода на день 22 мая в Иркутске.

Жителям области повезло и того меньше. В Приангарье в среду местами небольшие и умеренные дожди. На севере — сильные дожди и грозы. Ветер в регионе также сменит направление с юго-восточного на северо-западный, дует со скоростью 5-10 м/с, возможны порывы 13-18 м/с. Утром температура за окном +8...+13, при прояснении +2...+7. Днем будет сравнительно тепло +15...+20, на юге до +24. Однако, если набегут облака, не ждите отметки выше 14 градусов.