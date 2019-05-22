Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла в Иркутске

На прошлой неделе через областной центр по всему Байкальскому тракту до берега священного озера проехал охраняемый кортеж из 30 автомобилей, обклеенных красными лентами и лозунгами о проблеме ВИЧ. По оживленным улицам, торговым центрам и вузам с танцами ходили ряженые в костюмах презервативов. Вызывая повышенное внимание и желание сфотографироваться, они, как ни странно, распространяли памятки о воздержании и нравственности, а уж потом о правилах безопасного секса. Крупные концерты и выставки также посвятили Всемирному дню памяти умерших от СПИДа. Его ежегодно отмечают в третье воскресенье мая все страны, входящие в ООН.

Начать посвященную ему Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» выпала честь Иркутску. Организаторы кампании - федеральный Минздрав и Фонд социально-культурных инициатив. Региональные вдохновители - Министерство здравоохранения Иркутской области и Иркутский областной центр СПИД. На открытии волонтеры-медики расстелили на площади у ДС «Труд» большой мемориальный квилт в память о погибших от синдрома приобретенного иммунодефицита земляках. На нем зажгли 257 лампад - именно столько жизней оборвала болезнь в прошлом году.

Фото архив Центра СПИД

- Это существенно меньше, чем в 2017-м, тогда умер 381 человек, - отметила главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова.

После торжественного открытия из Иркутска стартовал автопробег до Байкала. На воду спустили международный символ борьбы с ВИЧ-инфекцией - большую красную ленту.

Выездные бригады Центра СПИД также проводили массовые тестирования: посетили трудовые коллективы, институты, концерты и общественные места в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Листвянке и Саянске. За неделю свой ВИЧ-статус проверило более 1,5 тысячи человек. Обнаружено 11 первично положительных результатов.

- Сейчас мы уже можем с уверенностью говорить: ситуацию с ВИЧ в регионе переломить удалось. Выявляемость болезни нашими сотрудниками составила всего 0,75%. А для территории, где с вирусом живут 29 411 человек, это довольно низкий показатель, - рассказала Юлия Плотникова.

По предварительной информации, всего за неделю в Прибайкалье прошло более 10 тысяч анализов на ВИЧ. Точные данные о положительных результатах уточняются. Центр СПИД также проведет тестирование и консультирование о болезни 24 и 25 мая в ТРК «КомсоМОЛЛ». Прием посетителей в рамках выставки Family Expo медики проведут с 10.00 до 20.00.