2019-05-22T08:10:27+03:00
Общество

МЧС: дым от лесных пожаров вновь может окутать Иркутск

Паниковать не стоит, угрозы ни одному населенному пункту пока нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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МЧС: дым от лесных пожаров вновь может окутать Иркутск. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.МЧС: дым от лесных пожаров вновь может окутать Иркутск. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В Иркутской области за сутки увеличилось количество лесных пожаров. По состоянию на 22 мая, в Приангарье действует 21 пожар. В общей сложности горит 3198 гектаров леса. Усложняет ситуацию и изменение направления ветра. В МЧС предупреждают, что из-за сильных порывов, дым понесет на большие расстояния и возможно незначительное задымление населенных пунктов, находящихся поблизости к очагам.

При этом угрозы перекидывания огня на села и поселки на данный момент нет. Так как большинство пожаров находятся глубоко в тайге, на большом расстоянии от поселений. Их тушением занимаются сотрудники министерства лесного комплекса региона. 7 пожаров действуют в пяти километрах от населенных пунктов.

- Такие очаги зарегистрированы в Ангарском районе, в 4 километрах от поселка Саватеевка, в Качугском - в 5 километрах от Корсуково, в Тулунском – в 5 километрах от деревни Буслайка, в 3 километрах от поселка Ходарей Усольского района, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Еще два пожара действуют в Шелеховском районе в пятикилометровой зоне от населенных пунктов Моты и Трудный, а также недалеко от деревни Мото-Бодары Черемховского района.

В МЧС предупреждают, что 22 мая незначительное задымление прогнозируется в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове и поселениях, находящихся поблизости от них.

- Модели возможного развития каждого лесного пожара и последствий от него разрабатываются заранее, в том числе определяется направление распространения облака дыма в соответствии с прогнозом и розой ветров, - рассказывают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области. - На основе выстроенной модели происходит оповещение муниципалитетов и доведение информации до населения.

Также, в ближайшие сутки усилится западный, юго-западный, днём по югу северо-западный ветер. Порывы достигнут до 13-18 метров в секунду. В отдельных районах пройдут дожди. Несмотря на это, в МЧС рекомендуют жителям Приангарья сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного задымления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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