2019-05-22T15:19:35+03:00
Общество

Все «заложники» освобождены: под Иркутском прошли масштабные антитеррористические учения

Представители шести силовых ведомств защитили Приангарье от нападения условного врага [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Все «заложники» освобождены: под Иркутском прошли масштабные антитеррористические учения. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.Все «заложники» освобождены: под Иркутском прошли масштабные антитеррористические учения. Фото: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.
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Взрывы, стрельба и военная техника. Так в Шелехове прошли крупные антитеррористические учения силовых ведомств.

По легенде, на перегоне железнодорожных станций ВСЖД «Шелехов-Известковая», вооруженные преступники ворвались в поезд и захватили пассажиров в «заложники». На место ЧП приехала группировка оперативного штаба Иркутской области и начались переговоры.

Все «заложники» освобождены: под Иркутском прошли масштабные антитеррористические учения.Видео: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.Предоставлено "КП"

- Пассажирский состав был блокирован, а местность вокруг него была оцеплена, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Начался сбор сведений и анализ действий «террористов», а также их пособников.

После чего спецназ пошел на штурм вагона и освободил «заложников». Условные преступники были обезоружены и задержаны. По итогам учений, руководство оперативного штаба высоко оценило уровень готовности региональных ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, УФСВНГ, ФСО, МО России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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