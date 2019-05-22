Взрывы, стрельба и военная техника. Так в Шелехове прошли крупные антитеррористические учения силовых ведомств.

По легенде, на перегоне железнодорожных станций ВСЖД «Шелехов-Известковая», вооруженные преступники ворвались в поезд и захватили пассажиров в «заложники». На место ЧП приехала группировка оперативного штаба Иркутской области и начались переговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/710347" frameborder="0"></iframe> Все «заложники» освобождены: под Иркутском прошли масштабные антитеррористические учения.Видео: пресс-служба УФСБ России по Иркутской области.Предоставлено "КП"

- Пассажирский состав был блокирован, а местность вокруг него была оцеплена, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Начался сбор сведений и анализ действий «террористов», а также их пособников.

После чего спецназ пошел на штурм вагона и освободил «заложников». Условные преступники были обезоружены и задержаны. По итогам учений, руководство оперативного штаба высоко оценило уровень готовности региональных ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, УФСВНГ, ФСО, МО России.