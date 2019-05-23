Погода на день 23 мая в Иркутске: пойдет дождь

Выходя сегодня, 23 мая, из дома не забудьте прихватить зонт. По прогнозам синоптиков в четверг с утра и днем будет идти дождь. При этом нас ожидает неслабый ветер — дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с и порывами до 13-18 м/с. Небо местами закрыто облаками, температура утром до +10. Днём воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Как сообщает Иркутский гидрометцентр, в Приангарье 23 мая в западных и южных районах местами сильные дожди, грозы. На юге региона еще и сильный ветер, северо-западный до 14-19 м/с. В остальных районах области потоки воздуха сначала будут с запада, юго-запада, потом направление ветра сменится на западное, северо-западное 5-10 м/с. Переменная облачность, температура утром +6. Днем, если набегут облака ожидается +5...+10. А вот если пригреет солнышко, то термометры за окном покажут +20.