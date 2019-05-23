2019-05-23T18:31:47+03:00
Общество

"Самая большая тюрьма -это боязнь того, что подумают другие": голая модель Лиана Клевцова призывает к откровенности

На свой странице девушка из Иркутска, которая запомнилась протестами против всего на свете, выставила "философские" снимки [фото]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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"Философские" фото голой модели Лианы Клевцовой. Фото: Александра Тимофеева."Философские" фото голой модели Лианы Клевцовой. Фото: Александра Тимофеева.
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"Сама страсть!", - комментируют свежие снимки на странице иркутянки Лианы Клевцовой поклонники скандально известной голой модели. "Королева! Так и хочется расцеловать", - добавляют другие. Снимки девушки, когда она не собирается протестовать против чего бы то ни было, все равно провокационны и наполнены ноткой вызова.

"Мой лик во гневе хмурится. Мой дух ужасно злой, когда разврат царит на улице...А я не знаю, на какой".

Или вот эта сентенция. Тоже с соответствующей иллюстрацией.

Снимки Лианы Клевцовой продолжают эпатировать публику. Фото: Александра Тимофеева.

Снимки Лианы Клевцовой продолжают эпатировать публику. Фото: Александра Тимофеева.

"Самая большая тюрьма, в которой живут люди - это боязнь того, что подумают другие". Конечно, эти цитаты и афоризмы - не ее творчество. Но никто до сих пор не приправлял их подобными яркими, вполне можно сказать, кричащими картинками.

Впрочем, одно из высказываний очень даже милое. Как и снимок, которым оно дополнено. И мы точно знаем, кому оно принадлежит = сатирику Михаилу Жванецкому.

А мнение Жванецкого заставляет улыбнуться. Фото: Александра Тимофеева.

А мнение Жванецкого заставляет улыбнуться. Фото: Александра Тимофеева.

"Смех без причины - признак того, что вы или идиот, или хорошенькая девушка.

От Лианы Клевцовой ждут новых снимков. Новой голой правды или фото, которыми "сама страсть" поздравила мужчин с 23 февраля. Голой на снегу, все как полагается.

Так Лиана Клевцова поздравила мужчин.Им понравилось. Фото: Александра Тимофеева.

Так Лиана Клевцова поздравила мужчин.Им понравилось. Фото: Александра Тимофеева.

Таких снимков у Лианы много.

Не рубите елки! Фото: Александра Тимофеева.

Не рубите елки! Фото: Александра Тимофеева.

Она бесстрашно заступалась за елочку, голышом уже протестовала против высоких цен на бензин. Подействовало – нет, неизвестно, но цены снизились и зрителям понравилось. Потом нагая Лиана выступила на стороне водителей автобусов против низких цен на проезд. Были также акции в поддержку дальнобойщиков и трудящихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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