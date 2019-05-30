Прогноз погоды на день 30 мая в Иркутске: в городе без осадков

Кажется, иркутяне, погода налаживается! И хотя по утрам по-прежнему прохладно, сегодня, 30 мая, всего около 8 градусов тепла, зато днем воздух прогреется до +23...+25. Осадков, по прогнозам синоптиков, в четверг не ожидается, ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Солнышко временами будет согревать нас своим теплом, когда, не будет прятаться за облаками.

- По области также переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём — грозы.

Ветер в Приангарье - северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Утром столбики уличных термометров покажут +9, днем +22...+27, местами +12...+17 градусов.

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