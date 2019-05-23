Хор Сретенского монастыря выступил в Иркутске с программой «Шедевры мировой музыки»

При поддержке нефтяной компании «Роснефть» в российских городах проходят концерты хора Сретенского монастыря «Шедевры мировой музыки». Тур стартовал в Усинске в феврале, а завершится 18 июня в Южно-Сахалинске. 21 мая хор принимал Иркутск. На сцене Драматического театра имени Охлопкова артисты воплотили в жизнь настоящий шедевр.

«Симфония ярких звуковых образов» - так говорят о концерте восхищенные зрители. Проект действительно необычный: его создателям удалось совместить великую классическую и эстрадную музыку, представленную в новом звучании. Уникальная видеографика воспроизводит древние храмы Иерусалима, дворцы солнечной Испании, широкое русское поле… Автор идеи концерта - художественный руководитель хора Сретенского монастыря, заслуженный артист России Никон Жила. Режиссер - Федор Степанов.

Ильшат Башаев. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

- Хор Сретенского монастыря давно исполняет не только духовные произведения, но также военные, народные, и казачьи песни - репертуар сегодня достаточно разнообразен, - рассказал Федор Степанов. - Это связано с потребностями нашего зрителя. Мы это делаем, чтобы гости смогли почувствовать и получить больше эмоций от этих концертов. И, конечно, применяя свои музыкальные и литературные приемы, пропуская через себя, мы стараемся каждый раз учитывать отзывы публики. Разумеется, они не противоречат видению художественного руководителя. Большое влияние на формирование репертуара оказал владыка Тихон - человек, безусловно, очень творческий и талантливый.

«Шедевры мировой музыки» - проект не только очень зрелищный, но и сложный. Только на подготовку декораций и техническое оснащение ушло порядка полугода. Работа же над идейной составляющей программы заняла около двух лет. Путешествие коллектива по разным странам, встреча с выдающимися деятелями культуры - вот то, что формировало творческую основу «Шедевров мировой музыки».

- Спасибо нашим партнерам - компании «Роснефть», благодаря которой у нас появилась возможность показать этот проект во многих городах России, - добавляет Федор Степанов. - Вместе с хором в программе участвуют вокальная группа «Кватро», актриса Алена Биккулова, участница шоу «Голос» Софья Онопченко, финалистка шоу «Голос. Дети» Мария Панюкова, солистка китайской филармонии Инна Деменкова, симфо-группа «Гольфстрим», артист балета-модерн, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Ильшат Шабаев.

Инна Деменкова. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

- В этом проекте я единственный артист, который разговаривает со зрителем путем художественного слова, - рассказала актриса Алена Биккулова. - Читаю стихи, прозу. Все мои монологи объединены идеей, что человек способен прикоснуться к прекрасному. Явственно звучит мысль о том, что иногда мы можем и должны озабыть о повседневной суете и вернуться в свое первозданное райское состояние. Этот проект созвучен всему тому, что я делаю в своих моноспектаклях, в своих концертах. Он является, если можно так сказать, душеспасительным. Мне приятно, когда после представления ко мне подходят зрители и говорят, что действительно почувствовали необъяснимое вдохновение. Очень важно, когда есть возможность настроить людей на позитив, чтобы им захотелось жить, творить, любить.

Квартет «Кватро». Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

- Концерт замечательный! - поделилась впечатлением начальник отдела оценки и развития персонала АО «Верхнечонскнефтегаз» Татьяна Таюрская. - Я ходила на него вместе с мамой, она тоже в восторге. Спасибо за такой приятный вечер артистам и, конечно, компании, в которой я работаю. Столько эмоций, что просто не передать словами!

Софья Онопченко. Фото: АО «Верхнечонскнефтегаз»

Программа «Шедевры мировой культуры» стала уже пятым совместным проектом «Роснефти» и хора Сретенского монастыря в череде ярких концертных представлений. Постановки «Роснефть». Великой Победе посвящается», «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперед!» прошли с большим успехом в 2015 - 2018 годах.