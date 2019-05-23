ЕГЭ 2019 в Иркутске: в ТОП-3 популярных предметов в Приангарье впервые вошла биология

Вот и настал тот самый момент. Для выпускников отзвенели последние звонки и уже в понедельник, 27 мая, одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ. Первыми за парты вновь сядут мальчишки и девчонки, которые выбрали дополнительные предметы географию и литературу. Следом - целый список других испытаний. Горячая пора завершится 13 июня. Хотя потом, конечно, еще будут резервные и дополнительные дни. О тенденциях и новшествах ЕГЭ 2019 в Иркутске – расскажем.

Итак. В этом году выпускники уже столкнулись с первым нововведением. Напомним,начиная с этого года, чтобы получить допуск к обязательному ЕГЭ по русскому языку, необходимо пройти устное собеседование. Ребятам пришлось выполнить четыре задания. Прочитать текст вслух и пересказать его, затем выбрать тему и произнести монолог. А затем финальная часть – собеседование с учителем. Увы, но новый формат осилили не все. Около 10 человек так и не справились с заданием даже с трех попыток. Теперь они смогут пересдать его только в следующем году.

Второе новшество - ЕГЭ по китайскому языку. В Приангарье его выбрало, правда, всего два выпускника. А по всей стране таких ребят едва набралось 200 человек. В остальном же кардинальных поправок в ЕГЭ 2019 в Иркутске минобр больше не внес. Но есть нюансы:

-Весной обсуждалось, что детей, которые не смогли сдать экзамен, допустят к пересдаче только через два года, - рассказала министра образования Иркутской области Валентина Перегудова. – Но в итоге принято решение оставить прежнее правило. Выпускники смогут пересдать экзамены в 2020 году.

Кстати, министр отметила, что, несмотря на страх потерять целый год, школьники все же идут на риск и приносят с собой шпаргалки и телефоны. В прошлом году из-за них досрочно покинули экзамен 26 человек. Сколько в этом году рискнет нарушить правила – вопрос риторический. Но контроль, традиционно,жесткий: на всех 124 пунктах сдачи экзаменов за порядком будут следить общественные наблюдатели. Кроме того, 93% пунктов оборудованы камерами видеонаблюдения. Так что со шпаргалками рисковать даже не стоит.

Министр образования Иркутской области Валентина Перегудова рассказала о подготовке к ЕГЭ 2019 в Иркутске 00:00 00:00

Всего ЕГЭ в 2019 году в Иркутской области сдают 15 457 человек, из которых 13 868 – выпускники этого года. И, что касается предметов по выбору, приоритеты у ребят почти не изменились. Как всегда самый популярный - это обществознание. Его сдадут 7937 учеников. На втором месте рейтинга, как и в 2018-ом, оказалась физика, ее напишут 3646 выпускников. А тройку самых востребованных предметов замыкает новичок этого списка – биология, которую планируют осилить 2688 школьников.Ей, между прочим, удалось обойти историю!О чем это говорит? Все больше юных сибиряков мечтают стать психологами, врачами, ветеринарами. На эти направления в вузы требуют биологию.

Есть и ложка дегтя. По данным регионального министерства образования, после ЕГЭ 2019 в Иркутске, продолжать обучение в высших учебных заведениях планируют только 60 % выпускников. Из них почти 30% хотят поступать в ВУЗы других регионов России.

- В первую очередь это касается ребят, которые живут на севере области, - заключает Валентина Перегудова. – И это объяснимо. Им проще и ближе поехать учиться в Красноярск, чем в Иркутск. Также немало ребят выбирают Москву и Санкт-Петербург. Но с другой стороны к нам приезжает много выпускников из Бурятии, Забайкальского края и Тывы.

Словом, недостатка в абитуриентах нет. Впереди как раз приемная кампания в вузах, которая обещает быть насыщенной.