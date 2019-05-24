Погода на день 24 мая в Иркутске: небольшой дождь

И хотя на календаре уже заканчивается май, жители Приангарья пока еще не успели вдоволь насладиться теплом. В Иркутской области снова пасмурно и сыро, так что не забудьте прихватить с собой зонт. По прогнозам синоптиков, 24 мая в Иркутске переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3,+5. Но днем будет уже не так прохладно, столбики термометров покажут +15,+17 градусов. Подует северо-западный ветер 5-10 м/с, с порывами до 13 м/с.

По данным Иркутского гидрометцентра такая погода ожидается по всей территории области. А в западных, центральных, северных и верхнеленских районах и того холоднее. Ночью мокрый снег и температура +1,+6, а при прояснении туманы и заморозки до-4. Если все же "небесная канцелярия" разгонит набежавшие тучи, то днем потеплеет до +12,+17 градусов.