2019-05-24T11:33:41+03:00
Общество

Как найти выгодную работу: сибиряки чаще всего ищут место с помощью «связей»

Но кадровики говорят, что сейчас вакансии проще и надежнее выбирать в интернете
Любовь АРБАТСКАЯ
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Статистика против реальности: увы, но пока в Иркутской области устроиться на работу по блату проще. Фото: Олег Рукавицын, "КП"- Оренбург.Статистика против реальности: увы, но пока в Иркутской области устроиться на работу по блату проще. Фото: Олег Рукавицын, "КП"- Оренбург.
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Подыскивая новое место работы, мы срочно подключаем все ресурсы. Круглые сутки просматриваем объявления в интернете, обзваниваем все организации, где могли бы пригодиться наши таланты и умения. А еще спрашиваем знакомых: «Не нужны ли вашей конторе свежие кадры?». Кстати, статистика говорит, что жители Приангарья чаще всего ищут работу именно так – через родственников и знакомых.

- В прошлом году 58% соискателей подключали «связи», чтобы найти заветную должность, - рассказывают в пресс-службе Иркутскстата. – Но многие и напрямую обращались в интересные им компании. А вот просмотр вакансий в интернете – только на третьем месте по популярности. Сибиряки почему-то редко выкладывают свои резюме на специальных сайтах по поиску работы.

Однако специалисты кадровых агентств в Иркутске уверены, что подход «по блату» нельзя назвать лучшим. Да, родственники и друзья, конечно, могут быстренько устроить к себе, но не всегда. И все-таки лучше потратить время, обновить резюме и разослать по вакансиям, выложенным в сети. Выбор больше, а потом и не возникнет ситуации, знакомой многим, мол, «мы тебя устроили, ты теперь должен».

Ну а те, кому интернет и «связи» не помогают, а финансовая подушка уже истощилась, идут в центр занятости. По статистике, так поступает каждый четвертый житель Иркутской области.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Полина ДАНИЛЕНКО, директор кадрового агентства

«Работодатели не любят принимать знакомых и друзей»

- Многие компании как раз не хотят принимать на работу протеже своих сотрудников, потому что это позволит избежать в коллективе личных конфликтов. Современному работодателю важно, чтобы специалист был хороший. И как раз «с улицы» найти такого, как показывает практика, проще. Так что сейчас вполне конкурентоспособны и полезны специальные сайты по поиску работы вроде HeadHunter или Superjob. Исключение – это, пожалуй, государственные органы и крупные компании, которые подыскивают сотрудников другими способами. Часто туда попадают специалисты еще на этапе обучения в вузах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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