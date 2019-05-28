"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Братский экономический форум.
гости мобильной студии коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков и председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин
Изменить размер текста:
гость коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков
гость председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин
гости мобильной студии коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков и председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин
00:00
00:00
ИСТОЧНИК KP.RU