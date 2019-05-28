2019-05-28T12:01:16+03:00
Тема дня - Иркутск

"Тема дня" на радио "Комсомольская правда", Братский экономический форум.

гости мобильной студии коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков и председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин
Наталья КРАВЧЕНКО
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гость коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков

гость коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков

гость председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин

гость председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин

гости мобильной студии коммерческий директор компании Битривер РУС Дмитрий Ушаков и председатель Ассоциации юристов Иркутской области Владислав Зарубин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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