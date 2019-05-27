Госпитализирован губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В больницу глава региона попал еще 25 мая из-за болевого синдрома, возникшего в связи с травмой спины. Об этом «Комсомольской правде» в Иркутске, 27 мая сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Сейчас Сергей Левченко проходит дополнительное обследование в больнице, - рассказывают в пресс-службе Губернатора. - По оценкам врачей, срок обследования – три дня. Добавим, что состояние здоровья Сергея Левченко никаких опасений не вызывает.

ДОСЬЕ «КП»

Сергею Георгиевичу Левченко 66 лет. Он родился в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева. Работать начал в качестве мастера, а затем прораба, начальника участка в Красноярском строительно-монтажном управлении треста «Сибстальконструкция». В 1993 году – окончил факультет экономики и управления Российской академии управления при Правительстве Российской Федерации. С 1999 по 2003 годы являлся депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, член Комитета по энергетике, транспорту и связи. С 2004 по 2007 гг. – депутат Законодательного Собрания Иркутской области, председатель Комиссии по контрольной деятельности. 2007-2011 гг. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, член Комитета по энергетике. В 2014 году награжден Благодарностью Президента Российской Федерации. 27 сентября 2015 года одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. 2 октября 2015 года вступил в должность Губернатора Иркутской области.