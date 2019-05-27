Взял машину без спроса: в Бурятии фермер до смерти избил своего работника

Трагедией закончились пьяные посиделки 42-летнего владельца животноводческой фермы и его 57-летнего работника из села Загустай Кижингинского района Бурятии. Вечером, 21 мая мужчины и еще несколько их коллег, решили отметить рождение жеребенка у одной из кобыл. Охмелев, фермер уснул, а его подчиненный, захотел пьяным покататься по ночному селу на автомобиле начальника. Он без спроса взял ключи от его УАЗика и уехал.

Проснувшись утром, хозяин машины, обнаружив пропажу, попытался найти ее самостоятельно, но не смог. Обнаружил авто фермер лишь через два дня. Совершенно случайно, недалеко от фермы он увидел свет фонарей и разглядел свою машину, которая стояла в низине. В салоне как ни в чем не бывало, спал его подчиненный. Увидев его, владелец УАЗика, разбудил угонщика, выволок его на землю и принялся пинать ногами. А затем, забрал машину и уехал к себе на ферму. Избитый мужчина все же смог подняться, сам дошел до соседней фермы, где упал без чувств. На следующее утро его бездыханное тело нашли местные жители. Он умер от перелома ребер с повреждениями внутренних органов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Владелец фермы задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.