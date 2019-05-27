2019-05-27T17:03:50+03:00
Происшествия

Массовая эвакуация из торговых центров в Иркутске, произошла из-за сообщений о «минировании»

Пользователи соцсетей сообщают о массовой эвакуации из нескольких ТРЦ [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Массовая эвакуация из торговых центров в Иркутске, произошла из-за сообщений о «минировании». Фото: группа "ДТП 38RUS"Массовая эвакуация из торговых центров в Иркутске, произошла из-за сообщений о «минировании». Фото: группа "ДТП 38RUS"
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Работу нескольких торговых центров Иркутска, вечером, 27 мая прервали сообщения неизвестных о минировании. Так, около 8 часов вечера в соцсетях появились сообщения об эвакуации посетителей торговых центров «Юбилейный», «Новый», «Комсомолл» и «Сильвермолл».

- Я сидел в кафе, как вдруг сработала сигнализация, - рассказывает один из посетителей ТРЦ. – Никакой паники не было, всех сразу вывели на улицу, еще через пять минут приехали пожарные и полицейские. Причину эвакуации нам не объяснили.

Фото: группа "ДТП 38RUS"

Фото: группа "ДТП 38RUS"

Как сообщил «Комсомольской правде» в Иркутске источник в правоохранительных органах, точное количество «заминированных» торговых центров в Иркутске пока выясняют. После того, из ТРЦ эвакуировали посетителей, здания проверили специалисты. Ни одно из сообщений телефонных террористов о «минировании» не подтвердилось. Проводится проверка. Ее результаты, скорее всего станут известны только на следующий день.

Напомним, подобная ситуация прокатилась в январе этого года не только по Иркутску, но и по всей стране. Например, в нашем городе в 27 организаций поступили письма с предупреждениями о минировании. По тревоге тогда эвакуировали 11 больниц и поликлиник, а также 10 школ и других учреждений. После проверки зданий, все организации вернулись к привычному режиму работы. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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