Саянск удобен не только для жизни, но и для развития промышленности

Саянск - самый молодой город Иркутской области. Его начали строить в 1970 году в связи с возведением одного из главных отечественных центров химической промышленности. В августе 1985 года рабочий поселок получил статус города. А в 2018-м Саянск стал территорией опережающего социально-экономического развития. Сейчас в рамках ТОСЭР зарегистрировано три резидента, и город ждет новых желающих получить беспрецедентные налоговые льготы. Чем больше их будет, тем ближе к экономическому рывку.

Красивый, благоустроенный, современный

Саянск не похож ни на один город региона и по-своему уникален. Он очень уютен, удобен для жизни, интересен своими природными и архитектурными особенностями. Город словно утопает в зелени. Строители, возводившие Саянск, постарались максимально сохранить лесные насаждения, и теперь жилые микрорайоны окружены лесопарковыми зонами, а во дворах 5- и 9-этажных домов растут сосны и березы. Саянск весной - город цветущего багульника, летом - не по-сибирски ярких цветников, зимой - удивительной белизны снегов, а круглый год здесь легко дышится чистым сосновым воздухом.

Еще стоит отметить, что молодой город просто красив. Зимой Саянск сверкает иллюминацией. И самое главное - он расположен в 270 км от Иркутска и в 300 км от уникального озера Байкал.

Территория городского округа находится в таежной зоне, на правом берегу реки Оки, в 12 км от промышленного узла. В непосредственной близости от жилой зоны промышленных предприятий нет. Саянск - город компактный, полностью благоустроенный, его площадь составляет 82,5 кв. км. В нем проживает чуть более 41 тыс. человек. Средний возраст жителей - 36 лет.

Единственное строение в деревянном исполнении в Саянске - Благовещенский православный храм, расположенный в красивейшем уголке города, в глубине соснового бора. Подобных уникальных сооружений, выполненных в традиции старинного северного зодчества, в Иркутской области всего три.

Большинство домов в Саянске - многоэтажные. Их свыше 130. Город славится передовым опытом развития коммунального хозяйства. Устойчивая работа предприятий ЖКХ позволяет не допускать аварийных ситуаций, связанных с отключением тепла, воды, электроэнергии.

В Саянске насчитывается 7 школ, 10 детских садов. Есть Дом детского творчества. В этом году откроется новая школа искусств на 650 учащихся, которая возводится по уникальному проекту и будет совмещать в себе музыкальное, художественное и хореографическое направления.

Здравоохранение здесь тоже на довольно высоком уровне. Помимо городской больницы есть санатории-профилактории, где используется минеральная вода «Ордайская» с местного месторождения.

Саянск всегда гордился своими традициями и культурным потенциалом. Здесь есть народные и образцовые творческие коллективы.

В молодом городе созданы все условия для развития спорта. Всего в Саянске 71 спортивный объект. Каждый год на территории муниципалитета проходит более 200 спортивно-массовых мероприятий, и Саянск открыт для новых предложений, ведь он обладает хорошими перспективами для развития спортивного туризма.

Надежные энергоресурсы и свободная земля

Предприятия промышленной группы города - это в первую очередь крупнейший в России производитель поливинилхлоридной смолы АО «Саянскхимпласт», которое выпускает более 45% всего ПВХ в стране. На градообразующем предприятии трудится более 22% работающего населения. Современное и перспективное предприятие активно ведет модернизацию, внедряет современные технологии, успешно обеспечивает экологическую безопасность. Сырьевой базой для получения хлоридно-натриевых рассолов, необходимых в производстве хлора и каустической соды, является расположенное рядом Зиминское месторождение каменной соли. Обеспеченность предприятия запасами соли при существующем уровне добычи составляет сотни лет.

Основной энергетический источник промышленного узла и города - Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», которая обладает достаточным производственным потенциалом для обеспечения территории энергоресурсами в условиях дальнейшего развития города и промышленных площадок.

Кроме того, здесь действует предприятие сельскохозяйственной отрасли - ООО «Саянский бройлер» - крупнейший производитель мяса птицы в Иркутской области.

В целом экономический потенциал города формируют более 390 предприятий и организаций. Статус ТОСЭР должен дать реальные возможности для привлечения инвестиций, диверсификации экономики и ухода от монозависимости. Саянск располагает хорошими ресурсами для социально-экономического развития и создания новых производств и предприятий. Город отличают выгодное географическое положение, наличие надежных энергоресурсов, свободных земельных участков, площадей с развитой инженерной инфраструктурой, необходимых условий для комфортного проживания населения.

- Мы долго стремились к тому, чтобы получить статус ТОСЭР, - отметил мэр Саянска Олег Боровский. - Встреча с президентом страны способствовала признанию Саянска территорией опережающего социально-экономического развития через полгода после направления заявки. На сегодняшний день у нас зарегистрировано три резидента ТОСЭР. Одно предприятие работало и ранее, но намерено расширить производство емкостей из полиэтилена. Второй резидент - это завод по переработке древесины и выпуску древесно-стружечной плиты, а третий - тепличный комбинат, площадью 25 гектаров. Под теплицы выделена земля. Начало строительства планируется в 2019 году, а первый урожай будет в 2020-м. На комбинате предполагается сформировать порядка 177 рабочих мест, инвестиции в создание комплекса составят 2,9 млрд рублей. Ввод в строй такого предприятия позволит загрузить Ново-Зиминскую ТЭЦ, которая сегодня работает на 45% от своей мощности. Таким образом, потянется целая цепочка способов развития экономики. Еще один крупнейший проект, который, надеемся, будет реализован в нашем городе, связан с разработкой газового месторождения, строительством заводов по сжижению голубого топлива и производству метанола. Ну и, конечно, мы должны поддерживать действующее градообразующее предприятие и привлекать новых резидентов ТОСЭР. На территории опережающего социально-экономического развития предлагаются уникальные налоговые льготы. Государство сегодня делает очень многое для развития бизнеса, и нужно пользоваться предоставляемыми возможностями.

Льготы для резидентов

Основной задачей ТОСЭР «Саянск» является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот и преференций новым и действующим предприятиям.

Резиденты ТОСЭР «Саянск» могут воспользоваться следующими преференциями:

- нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

- пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% - в течение следующих пяти лет;

- нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

- нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

- сокращенным размером страховых взносов с 30,2% до 7,6% на 10 лет.

В рамках ТОСЭР «Саянск» можно реализовать инвестиционные проекты по 12 видам экономической деятельности. Среди них обработка древесины, сельское хозяйство, производство промышленных газов, текстиля и одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели и других товаров. В Саянске при наличии потенциальных инвесторов, готовы рассмотреть любые другие виды деятельности, кроме уже зарегистрированных. Минимальные требования к инвестиционным проектам - 2,5 млн рублей инвестиций и 10 новых рабочих мест в первый год.

С 2019 года в Саянске можно получить средства Фонда развития моногородов. Займы выдаются предпринимателям на развитие бизнеса под 0% годовых на сумму от 10 до 250 млн рублей сроком до 15 лет и отсрочкой платежа до 3 лет.

Администрация Саянска готова рассмотреть любые предложения по инвестиционным проектам. Потенциальным резидентам оказывается помощь как с формированием земельных участков, так и с подключением к коммуникациям.

- Наш молодой город силен славными традициями, крепок духовными устоями. Он открыт для делового сотрудничества и прочных дружеских связей с городами Иркутской области и России, - подчеркнул мэр Саянска Олег Боровский.

- Мы готовы рассмотреть любые предложения от потенциальных инвесторов и сделаем все, чтобы ваш бизнес стал надежным, комфортным и процветающим. У нас для этого есть все! Саянск ждет вас!

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С инвестиционными проектами можно обращаться в отдел экономического развития и потребительского рынка управления по экономике администрации Саянска: тел. 8 (39553) 5-72-22, e-mail: economsayansk@mail.ru.

КОНКРЕТНО

Действующие тарифы на коммунальные услуги на территории города Саянска:

- электроэнергия (1 кВт) - 3,6 руб.,

- тепло (1 Гкал) - 1033 руб.,

- вода (1 м³) - 18,11 руб.,

- стоки (1 м³) - 21,24 руб.

Земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности, предоставляются по договору аренды без проведения торгов. Средняя стоимость 1 м² земли промышленного назначения в год - 3,25 руб., сельскохозяйственного назначения - 0,00342 руб.; офис в черте города для оказания бытовых услуг - 88,77 руб.