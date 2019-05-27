Сдаем анализы правильно: 9 факторов успеха

Не секрет, что заниматься профилактикой легче, чем полноценно лечиться. К тому же это существенно дешевле. Основа любой профилактики - лабораторная диагностика. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 80% информации для постановки диагноза можно получить по результатам лабораторного обследования.

К сожалению, точность не всегда зависит от лаборатории, в которой исследуются анализы. Более того, даже если взять две пробы подряд, а затем изучить их в одинаковых условиях, мы не всегда получим идентичные результаты. Чтобы повысить точность анализов, нужно помнить о девяти рекомендациях.

1. Еда и алкоголь

Мы то, что мы едим, поэтому результаты исследований зависят от нашего рациона. Чтобы исключить ошибки, врачи компании ИНВИТРО рекомендуют отказаться от жареного, жирного и алкоголя за двое суток до визита. Если застолья избежать не удалось, то лучше перенести взятие биоматериала на день-два.

Накануне сдачи анализа не рекомендуется употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет продуктов жизнедеятельности. Сюда входят свекла, морковь, томаты и т.п.

2. Сдаемся натощак

Кровь обычно сдают натощак. Это значит, что между последним приемом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов. В идеале от 8 до 12. Можно пить воду, но напитки, вроде кофе, чая или соков, строжайше запрещены. Сахар - тоже еда.

Среди анализов, которые сдают натощак, биохимические тесты (глюкоза, холестерол, билирубин и др.) и гормоны (ТТГ, паратгормон). Есть и более жесткие варианты. Например, для определения холестерина кровь берут после 12 - 14-часового голодания. Для того чтобы узнать уровень мочевой кислоты, вообще нужно соблюдать диету. Отказаться придется от употребления печени и почек, а также ограничить чай, кофе, рыбу и мясо.

Кстати, появились анализы, которые не нужно сдавать натощак. Например, гликированный гемоглобин. Он показывает, повышался ли уровень сахара до предельных значений за последние три месяца. Его назначают в качестве анализа «второй линии», когда человек получает повышенный результат глюкозы.

Фото: ИНВИТРО

3. Никакой физической и тепловой нагрузки

За сутки до сдачи материала следует исключить бани, сауны и другие тепловые процедуры. Явно лишними будут физические нагрузки: тренировка может немного подождать, так же, как и установка теплицы для любимой тещи. В экстремальных условиях наш организм работает иначе, что обязательно скажется на точности анализа.

4. Отказаться от медицинских процедур

Биоматериал всегда сдается до медицинских процедур. Если пациент сходил на массаж, физиопроцедуры или сделал рентген, то лучше подождать до завтра, чтобы организм мог восстановиться.

5. Спокойствие, только спокойствие

Стресс и эмоциональные переживания вызывают гормональные всплески, поэтому необходимо исключить психологические нагрузки перед забором материала. Спокойно посидеть рядом с кабинетом врача 15 минут тоже не будет лишним. Однако курить, чтобы успокоиться, нельзя. Нужно выдержать хотя бы час без сигарет, иначе результаты будут искажены.

6. Чистота - залог здоровья

Может показаться странным, но зачастую пациенты забывают о том, что для увеличения точности ряда анализов необходимо соблюдать личную гигиену. При этом нельзя использовать дезинфицирующие и антибактериальные вещества. Правильная гигиена поможет исключить загрязнение биоматериала и попадание в анализ слизи, бактерий сальных и потовых желез.

7. Учитывать время суток

Многие показатели в анализах подвержены суточным колебаниям. Поэтому (для ряда исследований) кровь следует сдавать в определенное время суток. Так, кровь на некоторые гормоны (АКТГ, ТТГ, кортизол и паратгормон), а также на железо сдают только до 10 - 11 утра, если нет специальных указаний врача.

Фото: ИНВИТРО

8. Помнить об особенностях менструального цикла

Гормональные исследования у женщин репродуктивного возраста принято сдавать в определенную фазу цикла, поэтому при подготовке к обследованию на гормоны ФСГ, ЛГ, пролактин, эстриол, эстрадиол, прогестерон следует указать фазу цикла. Здесь стоит строго придерживаться рекомендаций лечащего врача о дне менструального цикла, в который необходимо сдавать анализы.

9. Не поддаваться коварству инфекций

Если речь заходит об исследовании на наличие инфекций, следует учитывать, что в зависимости от периода инфицирования и состояния иммунной системы у любого пациента может быть отрицательный результат. Врачи компании ИНВИТРО напоминают - верно и обратное. Отрицательный результат полностью не исключает инфекции. Например, такое может случиться, когда пациент заразился сравнительно недавно. Антитела еще не успели выработаться, и результат будет отрицательным. В сомнительных случаях рекомендуется провести повторный анализ.

Диагноз ставит только врач

Главное, помнить, что результат анализа - еще не диагноз. Врач ставит диагноз, учитывая полную клиническую картину. Если результаты не дают расслабиться, уточните у врача, что значит каждая строчка в бланке. Так вам будет спокойнее.

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Фото: ИНВИТРО

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