2019-05-28T11:56:21+03:00
Здоровье

С 21 по 31 мая клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает на свой День Рождения и дарит подарки и скидки

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С 21 по 31 мая клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает на свой День Рождения и дарит подарки и скидкиС 21 по 31 мая клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает на свой День Рождения и дарит подарки и скидки
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1) Первичный прием флеболога 889 руб. УЗИ вен нижних конечностей в подарок!

2) Скидки на лечение варикоза лазером:

-20% на лечение варикоза лазером на двух ногах. Обычная цена 92 000 руб. Цена по акции 72 999 руб.

-10% на лечение варикоза лазером на одной ноге. Обычная цена 47 000 руб. Цена по акции 42 999 руб.

Предложение действует до 31.05.2019 г.

http://irkutsk.varikozanet.org/akcii/den_rojdeniya_kliniki/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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