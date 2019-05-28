С 21 по 31 мая клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает на свой День Рождения и дарит подарки и скидки
С 21 по 31 мая клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» приглашает на свой День Рождения и дарит подарки и скидки
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1) Первичный прием флеболога 889 руб. УЗИ вен нижних конечностей в подарок!
2) Скидки на лечение варикоза лазером:
-20% на лечение варикоза лазером на двух ногах. Обычная цена 92 000 руб. Цена по акции 72 999 руб.
-10% на лечение варикоза лазером на одной ноге. Обычная цена 47 000 руб. Цена по акции 42 999 руб.
Предложение действует до 31.05.2019 г.
http://irkutsk.varikozanet.org/akcii/den_rojdeniya_kliniki/
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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