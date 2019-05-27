«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

Старейший страховщик России приступил к масштабной реализации новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство. В рамках НАМ только в текущем году по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата. Теперь такой агентский центр появился и в Иркутске, на улице Франк-Каменецкого, 28/2. Для его торжественного открытия сюда с рабочим визитом прибыли вице-президент Александр Орлов и Норман Уде - заместитель руководителя Блока регионального бизнеса компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие».

«Новая агентская модель - приоритетный элемент стратегии развития «Росгосстраха» до 2021 года, - указал Александр Орлов. - В Иркутской области мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства: понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. Потребители от этого только выиграют: они получат принципиально новый уровень сервиса от агентов».

Для «Росгосстраха» 2018-й был переломным. По его итогам страховая компания впервые за последние три года получила прибыль. Этот позитивный тренд подтвердили и результаты работы в первом квартале 2019 года, который также завершен с прибылью.

«В минувшем году в компании успешно завершилась кардинальная трансформация бизнес-модели розничного канала продаж, что наряду с реализацией масштабной программы повышения качества работы в автостраховании позволило покончить с убыточностью в ОСАГО. Теперь мы готовы инвестировать в рост бизнеса», - подчеркнул топ-менеджер.

Исторический для компании агентский канал остается ключевым элементом дистрибуции страховых продуктов, поскольку именно он обеспечивает охват даже самых отдаленных уголков нашей страны. Именно поэтому «Росгосстрах» намерен увеличить численность своего агентского корпуса с нынешних 35 тысяч человек до 50 тысяч и более к 2021 году.

Современный страховой агент - это высокопрофессиональный финансовый консультант, который способен быстро и точно оценить стоимость недвижимости своего клиента, помочь в определении потребностей в страховой защите жизни, здоровья, имущества и предложить оптимальные варианты такой защиты, а также наиболее удобные и доступные формы оплаты и сопровождения договора.

«Это иной подход к профессии страхового агента, иное восприятие ее обществом и более высокий общественный статус, - подчеркнул в свою очередь Норман Уде. - Чтобы агент обладал этим статусом и имел необходимые для работы компетенции, мы направляем существенные инвестиции в развитие и поддержку агентского канала. В «Росгосстрахе» выстроена многоуровневая система обучения, в том числе дистанционного, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов. Мы даем агентам современные инструменты, которые делают их работу с клиентом проще и понятнее. Мы предлагаем прозрачную и выгодную систему мотивации и карьерного роста. Хороший агент - это всегда довольный и защищенный клиент».

Агентский корпус Иркутского филиала «Росгосстраха» - это 390 профессионалов. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркнула Ирина Зарубина: «Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей, «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В прошлом году сборы по страхованию имущества граждан в Иркутском филиале составили более 112 млн рублей, было заключено почти 42 тысячи договоров по страхованию жилья. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества».

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