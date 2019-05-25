2019-05-25T16:01:22+03:00
Дом. Семья

"Огурцы или абрикосы? Того и того, и побольше!": шимпанзе Принцесса Лея знает, как выбрать вкусное

Обезьяна, живущая в Сибири, всегда есть аккуратно, а потом вытирает стол тряпкой [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Кашу, огурец или персики? Как тут выберешь? Фото: иркутская зоогалерея.Кашу, огурец или персики? Как тут выберешь? Фото: иркутская зоогалерея.
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В самом деле? А вы бы что выбрали - огурец или абрикос? Ох уж эти люди, ничего не понимают и ставят странные задачи. Ну сейчас, сейчас выберем. Вот этого всего и неплохо бы побольше!

- Суббота без Принцессы Леи и рассказа о ней считается неполноценной, шутят в иркутской зоогалерее по поводу своей любимицы. - . В это раз она выбирала что вкуснее, абрикосы или огурчик. Решение оказалось не оригинальным, но в итоге съедено было все.

Кажется, абрикосы вкуснее.. Фото: иркутская зоогалерея.

Кажется, абрикосы вкуснее.. Фото: иркутская зоогалерея.

Или все-таки огурцы? Фото: иркутская зоогалерея.

Или все-таки огурцы? Фото: иркутская зоогалерея.

Нет, наверное, все-таки абрикосы? Фото: иркутская зоогалерея.

Нет, наверное, все-таки абрикосы? Фото: иркутская зоогалерея.

Решено! И огурцы, и абрикосы. Фото: иркутская зоогалерея.

Решено! И огурцы, и абрикосы. Фото: иркутская зоогалерея.

Правильно! Откусил одного. Подумал. Надкусил другое. Опять ощутил прилив сил и приятное послевкусие. И так - пока угощение не закончится. А там можно и привычную овсянку поесть, почему бы и нет? Но обязательно за столом, как люди! Сидит на стуле. Ест ложкой, если что-то прольет, тряпкой вытирает за собой

Тут надо сказать, что шимпанзе Лея на обед она любит овощи, фрукты. А особенно бананы, причем их употребляет вместе с кожурой. Обожает апельсины и мандарины, вот вот их старательно чистит. Выпить бутылочку хорошего йогурта - тоже не грех.

"Есть надо правильно. За столом и не торопясь!" - так считает шимпанзе Принцесса Лея.

У Леи много вполне человеческих привычек. Так, она спит на подушке, накрываясь одеялом, Периодически то стирку затевает, то готовку. Понятное дело. имитирует. Но как! Ведь Лея росла с людьми, должна была работать в московском цирке-шапито, и, если бы не упрямый характер, стала бы там звездой. Но увы, не вышло. Ее выставили на продажу за 2, 5 миллиона рублей и пятилетняя шимпанзе еще в 2016 году оказалась в Сибири. А сейчас Принцесса Лея уже заслуженная звезда иркутской зоогалереи. Здесь даже фото и видеодневник ее похождений ведут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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