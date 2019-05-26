Пожар в торговом центре "Торгсервис" в Иркутске случился утром 26 мая

Утром 26 мая в Иркутске начался пожар в двухэтажном торговом центре "Торгсервис" на улице Зимняя, 1. На место в считанные секунды прибыли пожарно-спасательные подразделения. Боролись с бушующим пламенем довольно долго - с 7.30 до 8.12. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- На месте работали 38 человек и 12 машин от МЧС России, - сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Пожар площадью 500 квадратных метров охватил первый этаж здания оптово-розничной компании.

Причины, по которым случилось ЧП, еще предстоит выяснить. На месте потушенного пожара сейчас работают дознаватели МЧС России.

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