Известный шоумен, наш земляк Сергей Зверев пришел на церемонию вручения национальной премии RU.TV, как всегда, в неотразимом виде и… с бумажным свитком в руке. С ходу не догадаешься, что могло быть там написано, но король гламура не стал долго томить ожиданием: вместе с ведущими шоу смело развернул свой плакат с надписью #СпасиБайкал. Какой поднялся шум! Публика одобрительно засвистела и зааплодировала.

– Это мужественный поступок Сергея Зверева! Сергей, спасибо тебе за твою честность, – сказал ведущий церемонии.

zverevsuperstar Звезда в теме: Сергей Зверев на премии RU.TV развернул плакат «#СпасиБайкал». Видео: инстаграм Сергея Зверева.

Фото и видео с плакатом в защиту Байкала «Звезда в шоке» разместил на своей странице в Instagram 26 марта. Десятки тысяч лайков и восторженные комментарии – пользователи интернета тоже в восторге от смелости Сергея Зверева.

Напомним, король гламура не в первый раз выступает в защиту Байкала. В начале марта Сергей Зверев устроил одиночный пикет прямо на Красной площади. Он стоял с плакатом, где было написано: «Против строительства завода на Байкале». Неудивительно, что звезде небезразлична судьба озера – ведь он родился в поселке Култук на берегу Байкала, там живут его родные, и эпатажный шоумен нередко приезжает в гости.

Пикетом заинтересовалась московская полиция, и вот результат – Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей. Он с таким решением суда, конечно же, не согласился, и, по данным СМИ, король гламура обжалует приговор. Ну а параллельно продолжает выступать против строительства завода по розливу байкальской воды в его родном поселке.