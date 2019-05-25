2019-05-26T09:41:07+03:00
Происшествия

Вытащили из огня: двое иркутян спасли мать и трехлетнего малыша из горящей квартиры

Пострадавших отвезли в больницу, а героев теперь наградят
Любовь АРБАТСКАЯ
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Вытащили из огня: двое иркутян спасли мать и трехлетнего малыша из горящей квартирыВытащили из огня: двое иркутян спасли мать и трехлетнего малыша из горящей квартирыФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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- Пожар, пожар! - кричали утром 26 мая жители пятиэтажки по улице Рябикова в Иркутске. Из окон квартиры на первом этаже валили густые клубы дыма. Жильцы дома выбежали на улицу, и в ужасе метались: в горящей квартире оставалась женщина и ее трехлетний сын. Пока к дому мчались спасатели и карета скорой помощи, соседи изо всех сил пытались выломать входную металлическую дверь. Но безрезультатно.

Тогда двое мужчин выдернули оконную решетку и без раздумий бросились в квартиру. Там, среди огня и плотной завесы дыма, они вмиг отыскали женщину с малышом и вынесли на улицу.

- Когда мы прибыли, женщина и её трёхлетний сын находились уже в квартире напротив, а хозяйка дома оказывала ребенку первую помощь, - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 4 города Иркутска майор внутренней службы Игорь Улитин. - Отдав приказ тушить пожар, я побежал к ним. Перевернув мальчика на бок, прочистил дыхательные пути, и ребенок задышал, однако состояние его было тяжелое. Так мы дождались прибытия скорой. Мать ребенка была в шоковом состоянии, соседи успокаивали ее и давали лекарства. Пострадавших отвезли в больницу.

Пожар потушили за несколько минут, но квартира полностью закоптилась. Причины ЧП пока выясняются. Среди версий - детская шалость и проблемы с электротехникой.

Ну а героев, которые пока приходят в себя после такого смелого поступка, поощрят спасатели МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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