"Жду с нетерпением": кондуктору из Иркутска, спевшей песню в трамвае, подарят новую гитару

- У меня гитара висит дома на стене просто так, готов подарить, пусть лучше приносит радость своим звучанием, - пишут пользователи соцсетей, посмотрев видео с тетей Лизой. Действительно, новый инструмент музыканту-самоучке не помешает - единственная ее гитара, купленная много лет назад, лежит с порванными струнами и сломанным грифом. А так хочется играть!

- С нетерпением жду, когда мне подарят новую гитару, я уже слышала, что появились желающие, - рассказывает "Комсомолке" Елизавета Власюк. - Бывает, приду с работы, домашние дела сделаю, а потом - скучно. А с новым инструментом я буду снова сочинять песни, играть. Очень люблю спокойную, лиричную музыку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/709879" frameborder="0"></iframe> Растрогала соцсети: кондуктор трамвая из Иркутска спела песню, поразившую пассажиров.Видео: инстаграм Сводка38.Предоставлено "КП"

Прошлая ее песня, исполненная прямо в вагоне трамвая, и пассажирам, и пользователям соцсетей пришлась по душе. Еще бы, не каждый день кондукторы поют, да еще и песни собственного сочинения! Сама тетя Лиза говорит, что такой реакции не ожидала - она всего лишь хотела показать молодежи, как можно играть на гитаре.

- Мы с друзьями собирались снимать небольшой клип, и решили потренироваться, поиграть, пока ехали в трамвае, - рассказывает Николай Прокопьев. - Кондуктор разрешила, а потом и сама взяла в руки гитару. Очень классно сыграла и спела, мы даже не ожидали! Часто видим ее, хорошая, добрая, а оказывается, еще и талантливая.

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По словам тети Лизы, страсть к музыке у нее с детства. Еще в школе-интернате она сама сочиняла стихи и пела. В 17 лет впервые взяла в руки гитару, попросила приятеля показать основные аккорды. А дальше все освоила сама.