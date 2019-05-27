Сосед шел на работу и услышал плач: двух заблудившихся малышей нашли в Иркутской области

В небольшом поселке Янталь, в котором едва можно насчитать полторы тысячи жителей все знают друг друга. Поэтому новость о том, что ночью 27мая в одной из местных семей пропали двое детей, произвела настоящий переполох. Родители не смогли сомкнуть глаз, ломая голову в догадках, что же случилось с их сыновьями. Старшему мальчику было всего четыре года, а его брату и вовсе три.

На поиски детишек отправили дополнительные силы полицейских из окрестных сел. На призыв о помощи откликнулись и односельчане. Вместе они перерыли почти каждый дом, сарай и овраг. Всего в поисках принимали более 70 человек.

- Один из местных жителей рассказал, что по пути на работу слышал детский плач, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.- По адресу, который указал мужчина, полицейские и волонтеры нашли детей.

Зареванные и перепуганные мальчики сидели в незапертой бане. По предварительной информации, играя на улице, братья так увлеклись, что не заметили, как ушли от дома и заблудились. Но этот кошмар уже позади, детей передали родителям. Инспекторы по делам несовершеннолетних продолжают выяснять подробности случившегося.

Один из местных жителей в ходе опроса сообщил, что по пути на работу у дачных домов слышал детский плач. Сотрудники полиции и волонтеры немедленно проследовали к указному мужчиной адресу для проверки этой информации. Там в незапертой бане поисковая группа нашла пропавших малышей.

По предварительной информации, во время игры дети заблудились и не сумели найти путь обратно. В настоящее время они переданы родителям. Инспекторы ПДН разбираются во всех обстоятельствах этого происшествия», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.