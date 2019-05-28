Погода на день 28 мая в Иркутске: дождь будет идти до вечера

До лета остались считанные деньки, а небесная канцелярия никак не перестроится на «летний» режим. Вот, например, сегодня, 28 мая, в Иркутске ожидается всего +13...+15 градусов. И все это при облачной погоде, правда, временами, по прогнозам синоптиков, на небе будет появляться солнышко. Как сообщает Иркутский Гидрометцентр,в столице Приангарья с ночи будет идти дождь, который прекратиться только к вечеру. Ветер - со скоростью 5-10 м/с с северо-запада.Такова погода на день 28 мая в Иркутске.

Жителям области, как водится, приходится труднее. Этой ночью в низинах там были заморозки до 0...-3 градусов и дождь с мокрым снегом. Днем 28 мая в регионе дождливая погода, возможны грозы. Потоки воздуха с северо-запада и юго-западный дуют со скоростью 5-10 м/с с порывами до 12-17 м/с. Утром столбики уличных термометров показывают +3...+8, днем воздух прогреется до +13...+18, местами всего лишь до +8.