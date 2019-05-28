2019-05-28T07:23:10+03:00
Общество

Рейтинг вузов Сибири: сколько выпускников становятся топ-менеджерами и уезжают в Москву

Ведущие вузы Иркутска вошли топ-15 рейтинга вузов Сибири по доле руководителей среди получивших диплом
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Рейтинг вузов Сибири: сколько выпускников становятся топ-менеджерами и уезжают в Москву.Рейтинг вузов Сибири: сколько выпускников становятся топ-менеджерами и уезжают в Москву.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сейчас у выпускников самая горячая пора. Надо успешно сдать ЕГЭ, получить как можно больше баллов и поступить в вуз. Желательно, конечно, на бюджет. Чтобы получить хорошую профессию и потом занять достойное место в жизни. Они уверены, что выбор престижного учебного заведения повлияет на их успех в жизни. А насколько и так ли это на самом деле? Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме выпускников крупнейших вузов Сибири, чтобы выяснить, какое учебное заведение выпускает больше всего топ-менеджеров.

Первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Новосибирский государственный университет, где среди выпускников 6,2% топ-менеджеров. Но сказать, что в других городах дела хуже, нельзя. Так, все ведущие вузы Иркутска вошли в топ-15 тех, из стен которых выходят больше всего будущих руководителей. По данным аналитиков, сейчас среди тех, кто получил образование в Иркутске, претендуют специалисты с дипломами ИрГУПС (4,4%), БГУ (4,3% и ИГУ (4,1%). А сколько их уже работает, причем не только в Иркутске, но и в других городах?

-Кроме количества резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, где сейчас они проживают, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы СФО. – Несмотря на мобильность сибиряков, оказалось, что большинство из них остаются жить там, где получили образование. Самыми активными в плане смены места жительства стали жители Омска (ОмГУ – только 53% остались жить в Омске) и томичи, в городе остаются только половина.

И если известно, что Омск - лидер в Сибири по количеству покидающих регион в принципе, в прошлом году область очень серьезно "ужалась" в количестве жителей, то с Томском все проще - здесь учится очень много приезжих, а сам старинный Томск не способен найти место под солнцем для всех выпускников.

Меньше всего тех, кто переезжает в столицу и куда-либо еще, среди обладателей дипломов НГСУ (Новосибирск) и двух специализированных же красноярских вузов - КГПУ ( педагогического) и СибГТУ (технологического). При этом каждый десятый выпускник вузов Сибирского федерального округа сейчас работает в Москве. Больше всего их среди тех, кто закончил государственные университеты Новосибирска (доля 27%), Омска (25%) и Кемерова (17%).

Выпускники с дипломами иркутских вузов тоже часто оказываются в столице. Больше всего таковых среди тех, кто закончил "нархоз". Среди экономистов и юристов с дипломом БГУ таковых 16%. В северную столицу перебрались 8,2%. Остались в Иркутской области 64%. У выпускников классического университета и тех, кто закончил железнодорожный вуз, число "понаехавших" в столицу одинаково -15%, а в Санкт-Петербург - 8%. и 9%. По данным аналитиков, сейчас в регионе остается больше выпускников ИРНИТУ - 70%. Инженерам здесь больше работы и перспектив. В Москву подался только каждый десятый. А в Питер и того меньше - 6,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа в поселке Сергиев Посад
Лаборатория в частном доме: в Иркутске наркоторговца приговорили к 15 годам колонии
Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» стартовали в Братске
Десять лесных пожаров горит в Иркутской области
Житель Иркутска, который помог поймать педофила из Хомутово, пропал без вести
Кто приедет на День города Иркутска 2019: ждем группу "Чайф", Татьяну Овсиенко и Игоря Бутмана
"Май-баловник": в Иркутске рано утром 28 мая выпал снег
Первенство России по боксу: у спортсменок Иркутской области — три медали
Движение транспорта ограничат по улице 1-я Красноказачья в Иркутске
МЧС: лесной пожар горит в трех километрах от Бодайбо
Жгли мусор и разводили костры: 20 человек оштрафовали за минувшие выходные в Иркутской области
Нормативы накопления отходов для юридических лиц будут снижены в несколько раз
МВД: в Иркутске разыскивается вор, который перевел себе чужие деньги с помощью найденного телефона
Вместо ремонта - авария: автослесарь из Бурятии угнал и разбил иномарку
Спикер ЗС Сергей Сокол: мы начали работу над тем, чтобы закрепить поддержку добровольцев на тушении пожаров законодательно
«Комсомолка» приглашает читателей на День города
Президент ТПП ВС Алексей Соболь: государственная поддержка технологических проектов – основной инструмент акселерации малого бизнеса
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Приняла, как родного: кошка Даша выходила раненого бельчонка
ДТП в Иркутском районе: столкнулись два мотоцикла, пострадали дети
«Снимала» порчу: лже-целительница украла у 83-летней бабушки 200 тысяч рублей
13 лесных пожаров потушили за минувшие выходные в Иркутской области
ДТП в Иркутске и Иркутском районе: за неделю трое погибших и 32 пострадавших
В День защиты детей в Иркутске все главные развлекательные программы пройдут на острове Юность
Георгий Свиридов и Валентин Распутин: о пересечении двух великих судеб расскажут в Иркутске
Украл биты, инструменты и банку кофе: в Сибири осудили вора-домушника
Покорял Пик Любви: в Бурятии спасли туриста, сломавшего ногу в горах
Поздравление Алексея Соболя с днем российского предпринимательства
Познакомьтесь с малышами-енотами: в Иркутском зоосаде питомцев покормят на глазах у посетителей