Рейтинг вузов Сибири: сколько выпускников становятся топ-менеджерами и уезжают в Москву

Сейчас у выпускников самая горячая пора. Надо успешно сдать ЕГЭ, получить как можно больше баллов и поступить в вуз. Желательно, конечно, на бюджет. Чтобы получить хорошую профессию и потом занять достойное место в жизни. Они уверены, что выбор престижного учебного заведения повлияет на их успех в жизни. А насколько и так ли это на самом деле? Аналитики HeadHunter рассмотрели резюме выпускников крупнейших вузов Сибири, чтобы выяснить, какое учебное заведение выпускает больше всего топ-менеджеров.

Первую строчку рейтинга по доле руководителей высшего звена занял Новосибирский государственный университет, где среди выпускников 6,2% топ-менеджеров. Но сказать, что в других городах дела хуже, нельзя. Так, все ведущие вузы Иркутска вошли в топ-15 тех, из стен которых выходят больше всего будущих руководителей. По данным аналитиков, сейчас среди тех, кто получил образование в Иркутске, претендуют специалисты с дипломами ИрГУПС (4,4%), БГУ (4,3% и ИГУ (4,1%). А сколько их уже работает, причем не только в Иркутске, но и в других городах?

-Кроме количества резюме руководителей высшего звена среди выпускников вузов, мы посмотрели, где сейчас они проживают, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы СФО. – Несмотря на мобильность сибиряков, оказалось, что большинство из них остаются жить там, где получили образование. Самыми активными в плане смены места жительства стали жители Омска (ОмГУ – только 53% остались жить в Омске) и томичи, в городе остаются только половина.

И если известно, что Омск - лидер в Сибири по количеству покидающих регион в принципе, в прошлом году область очень серьезно "ужалась" в количестве жителей, то с Томском все проще - здесь учится очень много приезжих, а сам старинный Томск не способен найти место под солнцем для всех выпускников.

Меньше всего тех, кто переезжает в столицу и куда-либо еще, среди обладателей дипломов НГСУ (Новосибирск) и двух специализированных же красноярских вузов - КГПУ ( педагогического) и СибГТУ (технологического). При этом каждый десятый выпускник вузов Сибирского федерального округа сейчас работает в Москве. Больше всего их среди тех, кто закончил государственные университеты Новосибирска (доля 27%), Омска (25%) и Кемерова (17%).

Выпускники с дипломами иркутских вузов тоже часто оказываются в столице. Больше всего таковых среди тех, кто закончил "нархоз". Среди экономистов и юристов с дипломом БГУ таковых 16%. В северную столицу перебрались 8,2%. Остались в Иркутской области 64%. У выпускников классического университета и тех, кто закончил железнодорожный вуз, число "понаехавших" в столицу одинаково -15%, а в Санкт-Петербург - 8%. и 9%. По данным аналитиков, сейчас в регионе остается больше выпускников ИРНИТУ - 70%. Инженерам здесь больше работы и перспектив. В Москву подался только каждый десятый. А в Питер и того меньше - 6,8%.